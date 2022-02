Citizen Seaplane Solo Tempo e Pilot Automatico

Seaplane Solo Tempo – 5 varianti per un orologio di gusto sportivo che strizza l’occhio al mondo all’aria ed al mare, insite nel segnatempo duplici caratteristiche per realizzare una combinazione tra orologio subacqueo ed aviatore. Il segnatempo si presenta come un solido orologio subacqueo, ma mostra anche elementi distinti di un orologio da pilota.

Cassa in acciaio con ghiera in alluminio bicolore o nera, dal diametro di 44 mm

Quadrante nero, blu e verde con indici e sfere in bianco e luminor. Datario a ore 3.

Vetro minerale e fondello a vite

Movimento: Eco Drive a carica luce con riserva di carica di 6 mesi (180 giorni)

Funzioni: solo tempo e data

Bracciale in acciaio con fibbia deployante con doppio pulsante; cinturino in caucciù nero e blu

Impermeabilità 10 ATM

Pilot Automatico - 4 varianti

Cassa in acciaio e acciaio IP grey, diametro di 42 mm.

Quadrante marrone, avorio, nero e verde scuro, dettagli a contrasto. Datario a ore 3.

Vetro Minerale fondello a vite ed a vista a mostrare il movimento

Movimento: meccanico a carica automatica (21 rubini) con funzione solo tempo e data

Cinturino in pelle marrone e nero con impunture a contrasto e chiusura ad ardiglione.

Bracciale in acciaio a 3 maglie con chiusura deployante doppio pulsante.

Impermeabilità 10 ATM

Citizen Eco-Drive, la tecnologia che ha rivoluzionato il funzionamento dei segnatempo.

L’assortimento OF Citizen offre una gamma completa di segnatempo basata sulla tecnologia Eco-Drive, una tecnologia vicina alle persone, alla società ed all’ambiente, perché grazie ad essa i segnatempo eliminano l’uso della batteria per poter funzionare, evitando ulteriormente di appesantire l’impatto sull’ambiente e sulla vita di tutti noi. Il sistema Eco-drive elimina l’uso della batteria poiché accumula l’energia della luce (solare o artificiale) e la rilascia in funzione del bisogno dettato dal singolo orologio e si adatta ad ogni tipologia di orologio. Tutti i modelli OF coprono in modo trasversale qualsiasi esigenza d’uso dal segnatempo sportivo allo stile classico in diverse dimensioni: OF è una collezione nella collezione che fa della qualità Citizen la propria bandiera ad un prezzo decisamente “democratico”.