Alessia Zecchini nuova testimonial del Brand Seiko

Romana, classe 1992, pluriprimatista mondiale in sei discipline dell'immersione in apnea con 17 medaglie d’oro ai Mondiali, 33 medaglie internazionali e 35 record del mondo al suo attivo, Alessia Zecchini entra a far parte della community di affezionati e appassionati di Seiko.

Guidata dalla sua determinazione e da un’energia inarrestabile, che le hanno permesso di raggiungere importanti successi sin dagli inizi della sua carriera, Alessia ha trovato in Seiko il partner con cui affrontare le sue nuove sfide nelle profondità marine.

Perfettamente in linea con la sua passione per l’apnea, per l’attività sportiva Alessia indosserà modelli subacquei della linea Prospex – collezione diver per eccellenza e vocazione – come l’orologio con calibro automatico SPB147J1, reinterpretazione del primo modello diver Seiko del 1965. E ancora, la referenza SNE586P1 che, con la cassa del diametro di 38,5 mm, è il segnatempo perfetto anche per un polso femminile. Entrambi i modelli accompagneranno Alessia nelle sue avventure più profonde grazie alla loro impermeabilità fino a 200 m. Oggi, Seiko mantiene con orgoglio lo standard globale per gli orologi subacquei, preservando la tradizione e contando su cinque decadi di innovazione attraverso la collezione Prospex.

«Sono lusingata di essere parte della famiglia Seiko. Un incontro che valorizza la passione per la profondità legata alla ricerca della performance. È affascinante pensare che sia stata la Manifattura Seiko a realizzare il primo orologio subacqueo giapponese, nel 1965, ed è un onore indossare modelli che sono il frutto di un lavoro volto a migliorare costantemente le tecnologie degli orologi diver. Con Seiko al mio polso mi sento stimolata a mettermi ulteriormente alla prova nel raggiungere traguardi sempre più sfidanti», commenta Alessia Zecchini.

«Il binomio Seiko/Zecchini rappresenta un unico universo che parla di una performance specifica, quella legata alla resistenza alla pressione dell’acqua, un challenge estremo per l’orologio e, ancora di più, per l’atleta che si immerge in apnea. È fondamentale per il nostro brand poter comunicare attraverso personalità di spicco in ambito sportivo, e con Alessia potremo rivolgerci a un pubblico amante dello sport e attento alla qualità e alla tecnica. I segnatempo diver della linea Prospex sono ideali per chi ama le immersioni; da oggi siamo perfettamente rappresentati anche nelle profondità del mare», commenta Filippo Nembrini, Direttore di Seiko Italia.

Per le occasioni « fuori dall’acqua » Alessia Zecchini ha scelto due orologi della linea Presage. A completare i suoi outfit più eleganti, il look vintage anni Sessanta della referenza SRPG09J1 e il modello SPB234J1, con il quadrante smaltato bianco, risultato del lavoro di Mitsuru Yokosawa e del suo team di abili artigiani.

Alessia Zecchini

Nel luglio 2021, a Long Island, partecipa alla competizione del Vertical Blue, vincendo nuovamente l'overall e siglando 3 record mondiali CMAS: -115 CWT, -74 CNF, -101 FIM

Nel 2019 nell’ European Indoor Championships a Istanbul ha vinto due medaglie d’oro e una in argento e stabilito due nuovi record mondiali. Ha poi stabilito tre record mondiali a Rotan e vinto tre medaglie d’oro prima di andare a Curacao dove ha vinto tre medaglie d’oro.

Nel 2018 a San Andrés Colombia ha conquistato un nuovo record mondiale nell’assetto costante con -105m, e poi di nuovo con -107m al Nirvana Oceanquest Freediving Competition.

Nel 2017 dopo aver conquistato il record con una profondità di 104 m nel Vertical Blue di Long Island alle Bahamas il 10 maggio, dove ha infranto il record di apnea in assetto costante di -101 m detenuto ormai da sei anni da Natalia Molchanova. Prima atleta italiana a raggiungere quota -102 m, ha battuto in quell’occasione Hanako Hirose, arrivata a -103 m, con una discesa a quota -104 m.

Un mese dopo ha partecipato agli Europei indoor CMAS dove ha vinto 3 medaglie su tre gare disputate. Nell’agosto dello stesso anno ha partecipato ai Mondiali AIDA a Roatan ed è diventata campionessa mondiale nell’immersione libera con il nuovo record italiano di -88 m e classificandosi seconda nell’apnea ad assetto costante con -98 m. Ad ottobre, agli Europei CMAS di Kas, Turchia, ha vinto due argenti nelle discipline assetto costante (-93 m) ed assetto costante senza pinne (-63 m), nuovo record italiano.

Nel 2015 ha preso parte ai Mondiali Indoor di Mulhouse dove ha vinto 5 medaglie. Ha poi vinto due argenti nell’apnea dinamica con monopinna raggiungendo quota -234 m e nell’apnea statica. Ai Campionati mondiali outdoor ad Ischia ha vinto 3 ori con rispettivi record mondiali: nell’apnea ad assetto costante con monopinna (-93 m), senza pinne (-58 m) e nel jump blue (190 m). Nel giugno 2016 Mondiali Indoor di Lignano Sabbiadoro ha vinto tre ori e stabilito altrettanti record mondiali CMAS con 171m nell’apnea dinamica senza pinne, 204m nella dinamica con pinne e250m nella dinamica con monopinna.

Ai Mondiali del 2013 di Kazan ha vinto un oro, un argento e un bronzo e ha ottenuto il suo primo record mondiale CMAS (Conféderation Mondiale des Activités Subaquatiques) ai Campionati Italiani di Profondità raggiungendo l’incredibile quota di -81m. Nel 2014 a Tenerife, ha vinto l’argento nell’apnea dinamica con 218 m e un bronzo nell’apnea statica con un tempo di 6'08 ".

Convocata in Nazionale nel 2007, Alessia Zecchini nel 2011 si è classificata seconda nelle due discipline a cui ha partecipato ai Campionati Italiani e l’anno successivo ha partecipato alla sua prima competizione internazionale ad Antalya.