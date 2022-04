Philipp Plein lancia Hyper $hock

Disegnato per esaltare in modo sfolgorante qualsiasi look, Hyper $hock è un segnatempo digitale il cui particolare aspetto, divertente e unisex, aggiunge una nota “cool” e audace sia all’abbigliamento da giorno che da sera.

Il camouflage contraddistingue il bracciale di due modelli del segnatempo, nella tonalità verde oliva e beige con cassa con trattamento IP oro giallo e nella versione verde scuro, con cassa con trattamento IP canna di fucile.

Tinta unita per la versione con cassa e bracciale in acciaio inossidabile, e per la versione con cassa d’acciaio fucsia e cinturino di silicone della stessa tonalità con lettering Philipp Plein in rilievo. La versione con trattamento IP oro giallo è arricchita da un pavé di cristalli bianchi che riveste la lunetta e le maglie del bracciale.

Il nome della collezione sulla lunetta a ore 6 e il logo Philipp Plein a ore 12 aggiungono personalità e ironia ad una collezione che interpreta lo stile Philipp Plein a 360 gradi.