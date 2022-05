Adidas Originals presenta la collezione di orologi Project One

Project One: una linea di segnatempo eco-friendly realizzati con materiali riciclati e sostenibili, esprimono la volontà di poter agire concretamente e fare del bene all’ambiente con stile, per limitare la circolazione di rifiuti in plastica

Adidas Originals presenta la nuova collezione di orologi Project One, una linea di segnatempo eco-friendly che dimostra l’impegno del brand per la salvaguardia e la protezione degli oceani. Realizzati con materiali riciclati e sostenibili, i modelli esprimono la volontà di poter agire concretamente e fare del bene all’ambiente con stile, per limitare la circolazione di rifiuti in plastica e ridurne l’impatto sull’ambiente. Gli orologi, dal design minimal caratteristico del brand, presentano una cassa realizzata in plastica riciclata - recuperata dall’oceano - del diametro di 39 mm e il cinturino in resina biologica. Proposti nelle tonalità turchese, blu, grigio e rosso, gli orologi mostrano sul quadrante i numeri arabi e le lunghe e sottili lancette di ore, minuti e secondi. A ore 12 campeggia l’iconico trifoglio adidas. Animati da un movimento solare al quarzo che non necessita dell’utilizzo di batteria, gli orologi della linea Project One sono impermeabili fino a 50 m. Da non perdere Tutte le news di Orologi

