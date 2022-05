Change for the better for Spazzapnea

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, ogni anno vengono riversate in mare oltre 8 milioni di tonnellate di plastica. È l’equivalente di un camion della spazzatura al minuto. L’ONU ritiene che l’80% dei rifiuti oceanici sia formato da plastica e che i danni per gli ecosistemi marini siano di 8 miliardi di dollari.

Con la missione “Fondali puliti” l’evento si impegna concretamente a proteggere uno dei principali polmoni del nostro pianeta. Si tratta di una gara durante la quale i partecipanti divisi in squadre si trasformano in veri e propri “spazzini del mare” e al termine della competizione di pesca di rifiuti viene effettuata l’analisi e la pesatura del “pescato”.

Attraverso il progetto globale “Change for the better” ORIS, certificata da Climate Partner, da anni sostiene e collabora con importanti enti di salvaguardia e conservazione marina. Oggi Oris è orgogliosa di annunciare una nuova partnership con l’associazione Spazzapnea che nasce dal desiderio di garantire lunga vita ai nostri mari.

Una volta stilata la classifica si procede con la premiazione.

La quarta edizione di Spazzapnea si svolgerà il 28 maggio a Genova, Palermo, Bari, Capri, Venezia e Marina di Pisa. Per marcare l’inizio di questo impegno ambientale, Oris ha presentato nel 2020 l’Aquis Date Upcycle, una versione di orologio subacqueo ad alte prestazioni con quadrante in plastica PET riciclata. Oltre a mostrare come la plastica possa essere riciclata e poi ricondizionata per diventare un'opera d'arte orologiera di lusso, l’idea che sta dietro all'orologio è di incoraggiare le persone di tutto il mondo a partecipare alle iniziative di pulizia dei mari