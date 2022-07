Seiko partecipa al progetto 105 SAVE THE SEA

Il progetto 105 Save the Sea si sviluppa in un tour itinerante che tocca quattro rinomate località balneari italiane in quattro week-end nell’arco del mese di luglio. Durante la giornata, all’attività di vera e propria pulizia delle spiagge ad opera dei volontari coinvolti da Plastic Free Odv Onlus, si affiancheranno momenti di gioco e intrattenimento a cura dello staff di animazione di Radio 105 e di alcuni dei suoi talent più amati, concerti gratuiti e sessioni dedicate ad argomenti quali la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente.

Sui monitor dislocati nel villaggio di Radio 105, Seiko scandirà il tempo delle varie attività.

Inoltre, a rafforzare i messaggi veicolati durante le quattro tappe, verrà proiettato il video Seiko Prospex Save the Ocean, che racconta in poco più di un minuto la passione del brand per il mare, la volontà di ripristinare e proteggere la bellezza degli oceani attraverso programmi di conservazione marina. Pochi fotogrammi riassumono la mission di Seiko, ovvero “proteggere gli oceani del mondo, oggi e per le generazioni future, e garantire questa eredità ai subacquei di tutto il mondo”.

“Siamo orgogliosi di intraprendere questa nuova avventura con Radio 105 per salvaguardare le nostre spiagge. Seiko è da sempre impegnato nella tutela ambientale con un occhio particolare all’habitat marino. Parte del ricavato delle nostre collezioni Save the Ocean è infatti devoluto a enti che si occupano di preservare specie marine protette. Il brand inoltre è concretamente impegnato in attività volte a sensibilizzare il pubblico alla protezione del nostro pianeta. Non potevamo quindi mancare questo importante appuntamento”, dichiara Filippo Nembrini, Direttore Seiko Italia.

Il tour è iniziato il 2 luglio scorso al Lido di Camaiore, proseguirà il 9 luglio a Senigallia e il 16 a Caorle, per terminare il 23 luglio a Tropea.