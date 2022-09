Inaugurato lo store Seiko di via della Spiga a Milano

Il Direttore Generale di Seiko Europe, Isabelle Couturet insieme a Filippo Nembrini, Direttore di Seiko Italia, e Isao Tanaka, Presidente di Seiko Europe, hanno tagliato il nastro alla presenza dei rappresentanti della stampa italiana e di alcuni friend of the brand, tra cui Simone Cremona, pluricampione italiano e campione europeo di Padel. La nuova boutique del marchio si inserisce coerentemente in un contesto strategico che prevede lo sviluppo del canale retail e riflette la volontà dell’azienda di rafforzare la relazione diretta con il cliente arricchendone al contempo la shopping experience. “La Boutique è aperta al pubblico dal 17 giugno ed è già un punto di riferimento.

Siamo orgogliosi di poter accogliere i Seiko lovers all’interno di un ambiente che racconta i valori e la storia del brand. Per Seiko l’Italia rappresenta un mercato strategico e la Boutique è un passo importante per il completamento della nostra distribuzione”, commenta Filippo Nembrini, Direttore di Seiko Italia. “Siamo entusiasti di aver aperto il nostro primo flasghip store in Italia. L’opening di Milano era già da tempo tra i progetti del brand, Milano è una città bellissima in cui essere presenti, e crediamo che il quadrilatero sia la giusta location per esprimere il nostro universo. Le nostre boutique sono progettate per offrire ai clienti un’esperienza coinvolgente che li guidi attraverso la nostra storia, artigianalità e competenza, per fare in modo che possano scegliere l’orologio perfetto che li accompagnerà in ogni momento della loro vita”, dichiara Isabelle Couturet, Presidente di Seiko Europe. A Milano, Seiko ha scelto Via della Spiga 52, un indirizzo prestigioso.

Con due ampie vetrine che si affacciano sulla strada, la Boutique si sviluppa su una superficie di 70 mq, disposti su un unico piano, articolati in un ambiente destinato all’esposizione delle collezioni del brand, Prospex, Presage, Astron e 5 Sports oltre ad alcuni segnatempo proposti in esclusiva per le Boutique Seiko. Completa lo spazio una meeting room, un’area di vendita, intima e riservata, pensata per ospitare la clientela in fase di acquisto. La boutique, il design e gli elementi di arredo sono stati immaginati come l’espressione esperienziale dell’universo del marchio e dei valori che guidano la Manifattura sin dal 1881.

Le collezioni diventano parte di un percorso narrativo ispirato al mondo Seiko, all’interno di un luogo neutro e piacevole, che accoglie e valorizza ciascun modello. Il visitatore si muove in uno spazio ampio e luminoso, dove i colori neutri degli arredi contrastano con la base scura del pavimento. I segnatempo sono esposti con cura all’interno di una serie di comptoir dalla texture che rievoca le venature del legno, con le finiture in acciaio.

Sulle pareti color sabbia compaiono le cornici e le vetrine dalla tonalità scura con finitura lucida. Un elegante lampadario, scenografico e maestoso, aggiunge una “pioggia di luce”, che mette in risalto e illumina gli orologi. La boutique Seiko di Milano è la 14° boutique d’Europa. A oggi il brand è distribuito in Italia attraverso una rete di 430 concessionari, oltre che sul sito: www.seikoboutique.it.