Breil è official timekeeper del Grande Fratello Vip

Breil, celebre marchio italiano di gioielleria e orologeria, annuncia la propria partecipazione alla settima edizione di GRANDE FRATELLO VIP come Sponsor Principale e Official Timekeeper.

Con Breil viene introdotto per la prima volta in trasmissione il concetto di tempo, che sarà espresso e misurato in diversi momenti all’interno della casa.

“La partnership con Grande Fratello Vip si inserisce nel contesto di una intensa attività di comunicazione di Breil che ha privilegiato quest’anno i mezzi digitali e la TV con l’obiettivo primario di accelerare la crescita della visibilità del brand stesso, oltre che dei prodotti. Per GF Vip 7 abbiamo studiato con Mediaset una modalità di presenza che definirei organica. Avremo un ruolo concreto e inedito all’interno della trasmissione, durante la quale saremo un vero partner tecnico. Il programma ci permetterà di raggiungere un vastissimo pubblico televisivo, senza contare le innumerevoli visualizzazioni sulla piattaforma on demand.” commenta Marcello Binda, Ceo di Binda Italia.

La formula della collaborazione con la trasmissione - in onda dal 19 settembre con due puntate a settimana in prime time su Canale 5 - prevede l’inserimento del brand e dei prodotti Breil attraverso una modalità articolata e perfettamente integrata nello storytelling: ad esempio la consegna ai concorrenti Vip di gioielli contemporanei e dal design ricercato per celebrare i traguardi raggiunti durante il loro percorso e i momenti più significativi della trasmissione o la presenza di un oggetto scenografico che avrà un ruolo fondamentale in alcuni momenti clou.

L’attività di comunicazione, in collaborazione con i format di GF Vip, sarà amplificata dai canali TV, Canale 5, La5, Mediaset Extra (che trasmette la diretta dalla casa 24/24) e dall’on demand di tutte le piattaforme Mediaset. A tutto ciò si affianca la visibilità social legata ai canali Instagram (@grandefratellotv – 1,5 milioni di follower) e Facebook (Grande Fratello – 2,7 milioni di like).