Simone Cremona nuovo Friend of the Brand di Seiko

L’incontro tra Seiko e Simone è avvenuto all’insegna della condivisione dei valori e delle passioni reciproche. L’atleta ha scelto di indossare gli orologi Seiko sia in occasione delle prestazioni sportive, sia durante il proprio tempo libero. “Simone incarna per Seiko quello che definirei un “ambasciatore naturale”; ci legano passioni comuni e la tensione costante a fare bene e sempre meglio. I valori dello sport sono molto cari al nostro brand e al concetto di orologeria che Seiko desidera esprimere” commenta Filippo Nembrini, Direttore di Seiko Italia.

I modelli che hanno conquistato il campione e che lo accompagneranno durante l’attività sportiva – agonistica e non – e nel suo tempo libero, sono due diver professionali. Uno, il Prospex Scuba Diver Solar, SNE586P1, è un segnatempo dalle alte prestazioni in cui Simone ha ritrovato il gusto per la performance di alto livello associata a un’estetica potente e sportiva. L’altro, l’SPB143J1, la reinterpretazione moderna dell’orologio subacqueo Seiko del 1965, il primo diver del Giappone, è sportivo ed elegante allo stesso tempo e dotato di un calibro automatico. Simone ospiterà, inoltre, il logo Seiko sulle proprie maglie da gara e da allenamento, in uno spirito di totale condivisione del tempo con il brand.

“Non mi sono mai voltato indietro una volta che ho abbracciato totalmente il padel, uno sport che prende tutto e che ha una sintesi tra precisione e velocità a volte anche più immediata del tennis, e da quando questo sport è nella mia vita non ho perso un attimo nel guardare l’orizzonte delle mie ambizioni oltre la rete.

Nel giro di poco tempo ho ottenuto già molto, con affermazioni sorprendenti in alcuni importanti tornei che non mi sarei mai immaginato se non con la determinazione della mia volontà. Ogni partita che gioco non è solo una sfida contro avversari sempre più di livello ma è anche una costante sfida con me stesso, con i miei limiti da superare, con i traguardi che fanno di me ciò che voglio essere. Il successo è precisione: questo mi ha insegnato il padel, questo mi ricorda Seiko, ogni volta che do uno sguardo al tempo del mio presente”, aggiunge Simone Cremona. Cremona nel corso della sua carriera sportiva ha ottenuto successi in coppia vincendo negli anni 2017, 2018 e 2019. Con la nazionale italiana Simone Cremona è stato campione europeo nel 2019 a Roma, vicecampione europeo nel 2021 a Marbella in Spagna e 5° ai Mondiali di Doha nello stesso anno. Terzo agli Europei 2017 a Estoril. Simone Cremona punta ad arrivare tra i primi 20 giocatori del mondo e raggiungere le Olimpiadi.