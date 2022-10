Bell & Ross BR-X5: nuovo volto e identità visiva

Il BR-X5 si distingue dal BR 05 per il suo movimento e le sue funzioni visualizzate nel quadrante. Quest'ultimo presenta un datario ad ampia apertura posizionato a ore 3 e un indicatore della riserva di carica di forma circolare a ore 9. Queste caratteristiche conferiscono al BR-X5 un nuovo volto e la sua identità visiva. L'architettura della cassa multicomponente favorisce purezza e radicalità, leggerezza e resistenza.

La gamma BR-X5 è disponibile in tre colori, due versioni in acciaio e una terza in fibra di carbonio. Il BR-X5 BLACK STEEL perpetua l'identità degli strumenti Bell & Ross: un orologio funzionale senza rinunciare allo stile. Utilizza il codice colore caro a Bell & Ross, nero, bianco e tocchi di rosso. La versione quadrante BR-X5 ICE BLUE STEEL afferma un lato più elegante, per l'uomo moderno alla ricerca di un gioiello di forza. Ognuno di questi orologi è disponibile con bracciale in acciaio o cinturino in caucciù.

Con il BR-X5 CARBON ORANGE, al principio della costruzione multicomponente si aggiunge la nozione di multimateriale, titanio DLC, fibre di carbonio e gomma. Con la marmorizzazione nera del carbonio e i vari tocchi di arancione, questo nuovo BR-X5 impone il suo look possente, all'avanguardia sportivo, che lo rende più di un semplice orologio, ma anche un'opera d'arte. Questa edizione limitata di 500 pezzi è disponibile con cinturino in caucciù arancione.