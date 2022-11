Code Four: la nuova collezione di orologi di adidas Originals

adidas Originals arricchisce la propria anima Style con la nuova collezione di orologi Code Four. Inediti segnatempo che traggono ispirazione dal classico per portare al polso la vivacità sportiva del brand.

Le casse in acciaio inossidabile di 42 mm di diametro abbracciano un quadrante sobrio ed essenziale di colore nero sul quale campeggiano le cifre arabe per le ore e gli indici per i minuti. Tocco di stile le lancette scheletrate di ore e minuti, oltre all’iconico logo Adidas che compare a ore 12. Sulla lunetta l’indicazione dei 60 minuti.

I cinturini di maglia sottile in acciaio inossidabile nei toni silver e gold definiscono il mood sporty-chic della collezione. Il modello con cassa in acciaio con finitura nera monta un cinturino dalla tonalità argentata attraversato da due linee, una rossa e una blu come il colore della corona. Il modello con cassa in acciaio con finitura dorata monta un cinturino di acciaio dall’effetto “oro” abbinato alle righe nera e verde, in abbinamento alla corona.

Gli orologi della collezione adidas Originals Code montano movimenti al quarzo tre sfere.