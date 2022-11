Citizen Serie 7 - Serie 8 - Tsuyosa

CITIZEN presenta C7, un omaggio all’orologio Crystal Seven del 1965, l’orologio il cui nome racconta l’evoluzione tecnica che offriva, ovvero il passaggio da vetro acrilico a vetro minerale, una vera novità per gli anni ’60, ed il datario espresso in data e giorno.

La filosofia che muove Citizen è proprio il continuo migliorare la propria tecnologia a puro ed esclusivo vantaggio del proprio pubblico, attività questa che ha creato un ricco archivio storico di modelli, che oggi diventano ispirazione per nuovi orologi, restyling di orologi di successo del passato, proprio come accade per la linea C7.

Oggi, infatti, Citizen riprende un pezzo della propria storia rieditando il modello Crystal Seven del 1965, che divenne famoso per due caratteristiche decisamente rare per gli anni ‘60, ovvero l’essere l'orologio automatico più sottile al mondo con la complicazione di giorno e data ed anche il primo orologio prodotto in Giappone ad utilizzare vetro minerale al posto del tradizionale acrilico. Il Crystal Seven è stato un grande successo nell'anno in cui è stato lanciato con oltre un milione di orologi venduti.

Negli anni ’60, infatti, la maggior parte degli orologi montavano vetri in acrilico, un termoplastico trasparente leggero e infrangibile, ma estremamente suscettibile ai graffi. Citizen, invece, adottò un cristallo minerale trattato termicamente, che offriva una maggiore resistenza ai graffi per una leggibilità del quadrante più duratura nel tempo. La seconda caratteristica decisamente rara e particolare del Crystal Seven era la posizione, sul quadrante, della finestra della complicazione del giorno, che tradizionalmente veniva posizionata accanto alla data ad ore 3, mentre in questo modello si trovava appena sotto l'indice delle ore 12, sopra il logo CITIZEN. Il quadrante originale era poi arricchito dal logo Crystal Seven, a forma di stemma, posizionato a ore 6 e dal numero di rubini del movimento.

La versione restyling C7 mostra alcune differenze estetiche e di movimento rispetto all’originale: un diametro di 40 mm rispetto ai 36 mm dell'originale e la presenza di un fondello trasparente rispetto a quello chiuso del Crystal Seven originale. Il CITIZEN C7 monta il calibro 8200, dotato di riserva di carica di circa 40 ore, 21 rubini e una frequenza di 21.600 vph. L’originale montava il calibro 5201 (43 ore di riserva di carica, 33 rubini e una frequenza di 18.000 vph). Esteticamente la nuova linea Citizen C7 riprende il design classico della cassa originale, come i dettagli degli indici e delle lancette, che completano il quadrante realizzato in 4 colori: dal classico nero e blu al verde in abbinamento alla cassa acciaio e bianco in combinazione con la cassa color oro rosa. La particolarità è legata alla finestra del giorno posizionata a ore 12 ed incorniciata da una forma ettagonale.

Caratteristiche del prodotto

Cassa in acciaio e acciaio IP oro rosa, dal diametro di 40mm.

Quadrante nero, blu e verde con indici e lancette in acciaio; quadrante bianco con dettagli color oro rosa. Giorno a ore 12 e data a ore 3.

Vetro minerale e fondello con movimento a vista

Movimento calibro 8200 a carica automatica con riserva di carica di 40 ore.

Funzione ore, minuti, secondi, indicazione del giorno a ore 12 e data a ore 3.

Bracciale in acciaio a 3 maglie lavorato lucido e satinato; cinturino in pelle marrone con chiusura ad ardiglione.

Impermeabilità 5 ATM

CITIZEN TSUYOSA

CITIZEN introduce anche sul mercato italiano la collezione Tsuyosa, dedicata all’orologio sportivo di lusso. Una serie caratterizzata da una cassa semplice con bracciale integrato direttamente ripresa dallo stile anni ’70 con movimento automatico e funzione di solo tempo e data.

La collezione Citizen Tsuyosa dal look sportivo ed elegante, simile ai fratelli più importanti di casa Citizen come la serie 8 o la collezione The Citizen 0200, monta il calibro automatico 8210 e rappresenta la linea di automatici più accessibile dell’offerta “sporty-chic Citizen.

L’orologio, caratterizzato da un diametro cassa di 40 mm è realizzato in acciaio inossidabile e mostra una lavorazione complessa tra superfici spazzolate verticalmente alternate a parti lucide. La lunetta lucida, la corona a ore 4 ed il quadrante protetto dal vetro zaffiro con il particolare della lente d'ingrandimento sulla data sono i dettagli che si fanno notare. La cassa si completa con un fondello a vista che mostra il movimento. Il modello adotta un bracciale integrato realizzato in acciaio inossidabile e lavorato con parti lucide e spazzolate, costruito a 3 maglie arrotondate e sottili. Il collegamento con la cassa è assicurato da una maglia centrale e si completa con una fibbia a ribalta.

Caratteristiche del prodotto

Cassa in acciaio e acciaio bicolore IP oro rosa dal diametro di 40 mm. e spessore 11.7mm. Corona a ore 4.

Quadrante nero, blu con dettagli color acciaio e grigio antracite su cassa bicolore e dettagli in oro rosa. La finestrella della data adotta una lente d’ingrandimento.

Vetro zaffiro con lente sul quadrante e fondello a vista.

Movimento meccanico a carica automatica calibro 8210, 40h riserva di carica, 21 rubini e 21.600 vph.

Bracciale a 3 maglie in acciaio spazzolato con dettagli in lucido realizzato anche bicolore oro rosa.

La chiusura è a ribalta

Impermeabilità 5 ATM

SERIE 8 celebra un anno dal rilancio con due nuove varianti

CITIZEN SERIE 8, la linea di orologi meccanici, rilanciata nel 2021, celebra un anno dal rilancio con l’aggiunta di due nuove varianti sotto il codice di serie meccanico 831.

Riconoscibili per il design della cassa di forma ottagonale dall’apertura tonda e per l’eleganza dei dettagli decisamente curati della serie 8, le due nuove varianti adottano il calibro Miyota 9051, un calibro irreprensibile ed al contempo robusto che fornisce una maggiore resistenza magnetica con un movimento notevolmente più sottile. Il design della cassa dalla forma ottagonale, decisamente particolare, è equilibrato poiché bilancia il lato caratterizzato da un para-corona importante con un suo opposto, la finitura della cassa giocata tra righe opache e parti lucide rende l’insieme elegante nella sua semplicità. Il quadrante, caratterizzato dalla ghiera interna mostra una scala dei minuti molto dettagliata che mette in risalto il movimento regolare della lancetta dei secondi ed offre una facilità di lettura, è realizzato in due colori blu e nero che lo rendono un vero passe-partout per la vita quotidiana. A completare il tutto un bracciale a tre maglie le cui linee pulite offrono un variegato gioco di luci e riflessi tra parti satinate e superfici levigate che deliziano lo sguardo di chi osserva. Ancora una volta la parola chiave è l’estrema semplicità che rende il modello decisamente affascinante e raffinato, senza rinunciare alla praticità del vivere quotidiano.

Il nostro quotidiano è caratterizzato da innumerevoli sollecitazioni magnetiche legate ai molteplici dispositivi che utilizziamo come smartphone, tablet e altri dispositivi o incontriamo come altoparlanti, motori etc. Infinite occasioni in cui i molti campi magnetici presenti nel nostro vivere quotidiano influenzano il corretto funzionamento dei nostri orologi meccanici.

Il modello serie 831 per evitare questo danno alla precisione del movimento meccanico utilizza il calibro

Miyota 9051, che offre una resistenza magnetica fino a 16,000 A/m (circa 200 Gauss), rendendo il modello il più possibile preciso da -10?+20sec/giorno. Il calibro 9051, notevolmente più sottile, è in grado di proteggere il buon funzionamento del movimento meccanico automatico attraverso la maggior parte dei campi magnetici che incontriamo nella vita quotidiana.

Citizen Serie 8 (831) è l’orologio meccanico perfetto per il mondo attuale. Semplice, contemporaneo, affidabile dal design riconoscibile e distintivo, elegante per lo stile di vita attuale.

Caratteristiche del prodotto

Citizen Series 8

Cassa in acciaio lucido e satinato dal diametro di 40.0mm e spessore di 10.1mm

Quadrante in due varianti nero e blu con dettagli in color acciaio e finestra della data a ore 3

Vetro zaffiro con trattamento antiriflesso

Movimento meccanico 831 – calibro Miyota 9051 – Automatico e carica manuale. Precisione media

-10?+20sec/day. Riserva di carica di circa 42 ore (a piena carica). Frequenza: 28,800 vph. 24 rubini

Bracciale in acciaio a 3 magli con chiusura deployante

Impermeabilità fino a 10 ATM