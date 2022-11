Bulova ed il classico automatico: Wilton GMT Timepiece

Gli orologi con funzione GMT vennero originariamente progettati, negli anni '50, per i piloti di aerei che dovevano viaggiare attraversando diversi fusi e che passando da un fuso orario all'altro avevano bisogno di mantenere un doppio fuso orario. La caratteristica essenziale per questi segnatempo era l'alta leggibilità e la precisione. Il GMT noto anche come “Greenwich Mean Time”, è il punto "0" sulla scala del fuso orario internazionale di 24 ore. L’ orologio con funzione GMT visualizza sia una scala temporale di 24 ore che una di 12 ore ed è progettato per visualizzare sia il tempo “0” (GMT), sia un secondo fuso orario. Soprannominato a suo tempo come "l’orologio da viaggio" divenne piuttosto popolare tra gli uomini d'affari che trascorrevano molto tempo in viaggio e per tutti coloro che, parte del jet-set, viaggiavano per diletto da un continente all’altro.

L'eleganza senza tempo della cassa Wilton si combina senza alcuno sforzo con la tecnologia avanzata della funzione GMT dando origine al nuovo segnatempo Wilton Automatic GMT, parte della collezione Bulova Classic. Il nuovo Classic Wilton GMT di Bulova mostra l’unione tra il design di tradizione e la tecnologia moderna, poiché il segnatempo è alimentato da un movimento a carica automatica Miyota 9075 calibro 24 gioielli premium, che ha una precisione da -10 secondi a +30 secondi al giorno, con una riserva di carica di 42 ore. Il 9075 è un movimento GMT a 4 lancette, il primo di Miyota.

La collezione Wilton GMT si compone da tre varianti di cassa dal diametro di 43mm, di cui due versioni con cassa in color argento abbinate al quadrante nero e blu, completate da un cinturino in pelle con finitura coccodrillo, mentre l’ultima versione è realizzata con cassa in color oro abbinata al quadrante bianco e completata da un cinturino in pelle con finitura coccodrillo color marrone. La lettura del secondo fuso orario è immediata, grazie alla quarta lancetta dedicata alla funzione GMT caratterizzata dalla punta a freccia bordata di rosso, che riprende il rosso della dicitura GMT indicata a ore 6 sul quadrante. La lancetta del GMT si legge in combinazione con l’anello esterno, realizzato a due colori, che mostra gli indici delle 24 ore ad indicare il secondo fuso orario. L’estetica ricercata ed elegante del quadrante è ulteriormente impreziosita dal disegno dell’emisfero boreale realizzato a due livelli con scanalature incavate ed elevate sul mare, che mostra le coordinate di latitudine e longitudine. Il quadrante si completa con 12 numeri romani ai punti ora ed il datario a ore tre. Il vetro zaffiro convesso con trattamento antiriflesso chiude il quadrante sulla cassa.

Bulova con la collezione Wilton estende l’assortimento di modelli automatici, grazie ad una funzione preziosa e molto richiesta dagli amanti degli orologi meccanici: il doppio fuso automatico (GMT), una complicazione irresistibile e molto apprezzata dai viaggiatori del mondo.