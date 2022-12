Vagary presenta la nuova collezione Smartwatch

Vagary Smartwatch è un accessorio che rappresenta il mix corretto tra estetica, qualità e tecnologia informatica ed offre le funzioni di uno smartphone, pur mantenendo l’aspetto estetico di un orologio dal design moderno ed accattivante. Un segnatempo coerente con la missione di marca, concepito per essere dedicato a tutti, la cui peculiarità è il prezzo competitivo.

La collezione si presenta in diverse combinazioni tra colore di cassa e cinturino, rispondendo ad esigenze di un pubblico vario per genere ed anche personalità. In coerenza la scelta di realizzare una sola misura di cassa rende l’orologio unisex, adattabile a qualsiasi polso. In realtà la distintività è garantita dalla “faccia” dell’orologio. Infatti, sarà la scelta dello schermo che renderà giustizia alla personalità di chi lo indossa. Lo schermo (LCD) di Vagary Smartwatch diventa “personale” in un click e consente di scegliere oltre alle 33 grafiche disponibili attraverso l’APP anche immagini proprie adattandole perfettamente.

Vagary Smartwatch dall’estetica sport-design, si percepisce come orologio, ma si trasforma in “smart” immediatamente, grazie allo schermo touch ed alla corona che rende disponibili le molteplici funzioni, dalla salute al fitness, dalla musica alle informazioni meteo, dalle notifiche di mail e messaggi alle chiamate. Ogni utente potrà personalizzare il profilo, scegliendo le funzioni più adatte e rispondenti alle proprie necessità.

La cassa in ABS ed il cinturino in silicone creano la giusta combinazione tra leggerezza e colori. Ben 5 le combinazioni di colore tra cassa e cinturino che coprono perfettamente la missione di parlare ad un pubblico trasversale: dalla cassa realizzata in nero ed abbinata al cinturino nero e color salvia, alla cassa acciaio con cinturino giallo e blu, ed infine cassa in color oro rosa abbinata ad un cinturino rosa cipria. Tutte le varianti adottano una chiusura ad ardiglione in tono al colore della cassa.

Vagary Smartwatch rispetta la propria missione e rappresenta l’alternativa trasversale e democratica nel mondo degli orologi connessi.

Collezione Smartwatch – 5 diverse combinazioni colore tra cassa e cinturino

Cassa in ABS color acciaio, ABS nero e ABS color Oro rosa

Diametro: 34,5 x 41 mm

Quadrante a schermo LCD touch screen da 1,5 pollici (240x280 px), con funzione schermo personalizzabili su 33 diverse grafiche, oppure con immagini proprie.

Funzioni legate a diversi servizi come salute, battito e frequenza cardiaca, saturimetro, livelli di stress, fitness ed archivio dati fitness, esercizi di respirazione, cronometro, timer, allarme, monitoraggio del sonno, musica, meteo, ricezione notifiche/messaggi e trova smartphone. Alcuni dei parametri monitorati giornalmente sono i passi, la distanza percorsa, le calorie consumate. Il tutto gestito dall’APP Very Fit.

Batteria Ricaricabile attraverso il cavo USB dal fondello dell’orologio. Durata batteria 6-8 gg. In funzione dell’utilizzo.

Cinturino in silicone con sistema di sgancio rapido realizzato in diversi colori (verde, nero blu, giallo, rosa). Chiusura ad ardiglione

Impermeabilità: 3 ATM