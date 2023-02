Timex, l'orologio della collezione Merlin

Timex presenta una versione del celebre e storico orologio Marlin, una collezione lanciata quando la nota serie TV “Timex All Star Jazz Show” andava in onda a New York City alla fine degli anni Cinquanta. Un programma musicale che ha visto tra i protagonisti i nomi più famosi del panorama musicale jazz dell’epoca.

Il revival della collezione Marlin di Timex prende vita associando un design essenziale al fascino del calibro meccanico a carica manuale.

La cassa d’acciaio di 34 mm di diametro avvolge un quadrante sunray bianco dal look retrò espresso soprattutto dalle cifre arabe “inscatolate” - color oro giallo su sfondo nero - in corrispondenza delle ore 3, 6, 9, e alle 12 dove trova spazio anche il logo Timex. Gli indici sono in rilievo. Il cristallo a cupola in acrilico completa il look vintage di un segnatempo che ha fatto storia.

L’orologio dalla raffinatezza senza tempo propone un cinturino in pelle opaca di colore nero dotato di una fibbia ad ardiglione in acciaio.

L’orologio Marlin di Timex monta un calibro meccanico a carica manuale 3 sfere ed è impermeabile fino a 50 metri.