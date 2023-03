Barrow esordisce nell'orologeria con ILG

Barrow esordisce nell’orologeria portando in questo ambito la propria forza creativa e comunicativa. In breve tempo il brand è stato in grado di coinvolgere attorno a sé una vera e propria community non convenzionale, attratta dalla versatilità del marchio nel quale si rispecchia. Attraverso i Social e il coinvolgimento di alcune personalità appassionate dello stile Barrow, la marca si è fatta strada costruendo una propria modalità di espressione che si nutre a sua volta degli stimoli che derivano dalla Gen Z.

“L’acquisizione della licenza Barrow rappresenta per ILG una nuova importante sfida. Con questo brand entriamo in un segmento nuovo per il mercato. Fino ad ora il panorama orologiero non ha mai compreso un marchio che, come Barrow, parlasse alla Gen Z utilizzando il suo linguaggio. Le collezioni di orologi Barrow nascono genderless a sostegno di una rivoluzione culturale di cui il brand desidera essere parte. Si tratta di una novità assoluta che arricchisce la nostra offerta permettendoci di cogliere opportunità nuove” commenta Davide Villani, CEO ILG Europe.

Per il lancio dell’orologeria a firma Barrow, ILG ha scelto di partire dall’Italia, mercato di indiscussa importanza per il comparto orologiero così come per la particolare attenzione alla moda e alle tendenze. Per questo, nel contesto dell’accordo ILG/Barrow, la filiale italiana del Gruppo - ILG Europe - ha scelto di affidare la distribuzione a Thom Trade Italy, che posizionerà le collezioni di orologeria Barrow in una selezione di punti vendita sul territorio.

“L’ingresso del brand all’interno del nostro portafoglio ci permette di parlare ad un target molto giovane ed anticonformista, che vive l’accessorio orologio come un mezzo di espressione visibile e vivace delle proprie scelte molto personali. Ci aspettiamo che questo brand venga accolto con favore nel segmento dell’orologeria, forte del successo ottenuto con l’abbigliamento in soli due anni in diversi paesi d’Europa.” aggiunge Andrea Busato, General Manager di Thom Trade Italy.

La prima collezione di orologi Barrow valorizza il noto simbolo del brand, una emoji rivisitata per parlare ai giovani, uno “smile” con tre occhi che rappresenta le ultime generazioni utilizzando un codice contemporaneo popolare soprattutto sui Social Network. La collezione presenta casse generose proposte in due taglie 48 e 43 mm di diametro. I segnatempo giocano con gli elementi iconici del brand - oltre allo “smile”, il logo, il lettering ed i colori. Gli orologi Barrow si collocano in un range di prezzo tra i 169 e i 249 Euro al pubblico. La produzione Barrow curata da ILG include anche una collezione di cinturini universali concepiti per un mix and match che anima tanto smartwatch quanto orologi analogici di tutti i brand.

ILG

International Luxury Group è un’azienda leader di mercato nel settore della produzione di orologi e gioielli su licenza di brand del settore lifestyle e fashion oltre che di brand di proprietà. Il Gruppo offre un servizio di progettazione, produzione e distribuzione a livello Worldwide attraverso strutture dedicate. La rete logistica mondiale dell’azienda raggiunge l’America, l’Europa, l’Africa, Il Medio Oriente e l’Asia.