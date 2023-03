Vacheron Constantin Overseas, fasi lunari e data retrograda

Il nuovo modello conserva i connotati iconici della collezione: lunetta esagonale che evoca la croce di Malta, corona scanalata, finiture lucide e satinate, quadrante laccato traslucido, indici e lancette luminescenti, a cui associa la data retrograda e la fase lunare di precisione.

La filosofia sporty-chic dell’Overseas

Nel 2016 Vacheron Constantin ha trasformato il segnatempo Overseas nel simbolo dell'orologeria sporty-chic. Sono stati esplorati nuovi orizzonti per questo modello emblematico della Maison, attraverso una collezione che rivisita il design e utilizza nuovi calibri per perpetuare lo spirito originale del 1996. Unendo forza e distinzione, temperamento sportivo e raffinatezza intrinseca, la collezione Overseas coniuga, con successo, prestazioni e stile, Haute Horlogerie e una certa aura di eleganza casual. Con il passare degli anni, le diverse versioni dell'Overseas hanno lasciato il segno attraverso le caratteristiche lunette esagonali, i movimenti a carica automatica di Manifattura e i bracciali/cinturini intercambiabili.

Queste peculiarità, che contribuiscono alla firma visiva e alle qualità orologiere della collezione, sono presenti nel nuovo modello Overseas con data retrograda e fasi lunari. Nel cuore della cassa in acciaio del diametro di 41 mm, batte il calibro di Manifattura 2460 R31L/2, che combina per la prima volta in questa collezione una data retrograda e una fase lunare di elevata precisione. L'iconico quadrante laccato blu crea un gioco di luci grazie al rehaut con finitura vellutata e al centro satinato soleil. Le complicazioni sono leggibili con grande chiarezza. Tutto lo spirito della collezione Overseas si concentra in questo nuovo, segnatempo molto versatile dal carattere intrinsecamente orologiero.

Equilibrio estetico e dettagli orologieri

Sono serviti diversi mesi di ricerca estetica per combinare una fase lunare di precisione e una data retrograda in una cassa sportiva ed elegante, garantendo al contempo un'elevata leggibilità e un equilibrio perfetto. Per realizzare questo complesso abbinamento, per prima cosa è stato necessario integrare la data retrograda, firma della Maison, in un orologio di ispirazione sportiva. Una sfida vinta, in particolare grazie al lavoro sulla lancetta retrograda di colore blu. Poi si è dovuto pensare a come visualizzare le fasi lunari senza compromettere l'allure sportiva del segnatempo.

In seno alla collezione, l'Overseas con data retrograda e fasi lunari offre quindi una rara combinazione, in cui la tecnologia è al servizio dello stile e viceversa, e ci ricorda che le indicazioni retrograde, tipiche della Maison, possono essere reinventate.

Si parla di indicazione retrograda della data quando l'indicatore non fa un giro completo del quadrante, ma ritorna al punto di partenza e ricomincia ad avanzare dopo aver coperto l'intero segmento di misurazione. È un meccanismo che richiede una grande precisione e una disciplina rigorosa, in particolare per quanto riguarda la resistenza agli urti e all'usura. In questo segnatempo è stato reinterpretato in modo del tutto coerente con i codici estetici e tecnici della collezione Overseas.

Calibro di Manifattura 2460 R31L/2: un movimento automatico di grande precisione

Il segnatempo è alimentato dal calibro di Manifattura a carica automatica 2460 R31L/2, che dispone di una riserva di carica di 40 ore. Il movimento, che conta 275 componenti, può essere ammirato attraverso il fondello in vetro zaffiro, in particolare la superficie perlata della platina e la massa oscillante in oro 22 carati ornata da una rosa dei venti stilizzata che richiama i temi del viaggio e dell'esplorazione. Le fasi lunari sono visibili attraverso un’apertura posta a ore 6, con scala graduata da 0 a 29½, che serve a contare i giorni trascorsi dall'ultima luna nuova. Questa complicazione, nota come età della luna, corrisponde alla rotazione del nostro satellite attorno alla Terra, che si compie in 29 giorni, 12 ore e 45 minuti. Il meccanismo di precisione delle fasi lunari richiede la correzione di un giorno solamente ogni 122 anni. L’indicazione della data retrograda con lancetta centrale occupa la parte superiore del quadrante.

Per garantire un utilizzo ottimale, tutte le funzioni si impostano tramite la corona: carica, correzione della data, regolazione delle fasi lunari e dell'ora.

Poiché nella vita attiva l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, il segnatempo Overseas si adatta a tutte le situazioni grazie all’eleganza versatile. Con il pratico sistema intercambiabile del cinturino/bracciale, il segnatempo viene consegnato con un bracciale in acciaio accompagnato da due cinturini in pelle di vitello e in caucciù blu. In bilico tra raffinatezza tecnica e ricerca estetica, il nuovo Overseas con fasi lunari e data retrograda riesce a integrare una complicazione astronomica combinandola con l’indicazione retrograda della data, firma della Maison, all'interno di una cassa sportiva ed elegante. Dotato del calibro di Manifattura 2460 R31L/2 spesso 5,4 mm, questo segnatempo riflette le tradizioni della grande orologeria nello spirito intrinsecamente moderno e contemporaneo della collezione Overseas.