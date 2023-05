Orologi Djerba: gioco di contrasti per l'iconica Geomap

Djerba, è la perla della Tunisia, collegata alla terraferma da un antico ponte, mantiene un’anima sia mediterranea che sahariana con una popolazione multiculturale e un’atmosfera rilassata che avvolge case bianche, spiagge sabbiose e antiche vestigia. È qui che approdò Ulisse durante la sua lunga navigazione legando per sempre lo spirito del viaggio alla “perla del mediterraneo”.

Ed è a questo spirito che ispira la collezione di orologi Djerba di Alviero Martini 1A Classe. La cassa rotonda in acciaio di 25 mm racchiude un quadrante a specchio “nudo”, senza indici o cifre, inciso per la metà inferiore con la iconica GeoMap in un elegante gioco di contrasti. A ore 12 il logo 1C, le lancette delle ore e dei minuti sono semplici e slanciate, in acciaio come la cassa. Per il bracciale in acciaio, integrato alla cassa, maglie piatte lucide con chiusura déployante e logo 1A Classe.

Tre i modelli in collezione: la versione total silver con cassa, quadrante e bracciale in acciaio lucido (139 euro), la proposta in acciaio (cassa e bracciale) che si “veste” di un quadrante nero (139 euro) e il terzo modello con cassa, lancette, bracciale con trattamento IP oro rosa (159 euro).

Tutti gli orologi della collezione Djerba montano un movimento al quarzo e sono impermeabili 3 atm.