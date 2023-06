Nautica presenta il cronografo NST 101 CHRONO

Nautica presenta NST 101 CHRONO, un nuovo cronografo dall’anima sportiva e dal design moderno, compagno perfetto per le attività quotidiane e per lo sport con acciaio riciclato per la cassa di 47 mm di diametro

23 . 06 . 2023 16:12 2 min

La vocazione sportiva del nuovo cronografo NST 101 CHRONO di Nautica emerge dal design di ogni dettaglio e dalla scelta dei materiali di tutte le sue componenti. La cassa rotonda del nuovo modello sfoggia proporzioni generose, 47 mm con fondello e corona a vite, ed è realizzata in acciaio inossidabile riciclato all'85% a testimoniare l'impegno di Nautica verso l'ambiente. La lunetta in acciaio alterna la superficie satinata con profili lucidi e propone una scala graduata scandita da cifre arabe. I pulsanti crono, resi evidenti e moderni dal design massiccio, introducono l'innovativa colorazione blu del pulsante STOP. Il nuovo NST 101 CHRONO di Nautica richiama il colore del mare e sceglie, come protagonista del quadrante, un blu oceano reso tridimensionale da un motivo a righe verticali tono su tono. I tre contatori crono sono posti a ore 6, 9 e 12, mentre il logo Nautica compare a ore 3. Un tocco energico di colore giallo, ulteriore riferimento al carattere sportivo del segnatempo, connota una porzione della minuteria sul rehaut compresa tra le ore 12 e le ore 3. Grazie al loro design squadrato, le grandi cifre arabe luminescenti esprimono modernità, una scelta di design ripresa anche dalle lancette di ore e minuti " scheletrate " con punta squadrata e luminescente; la sfera dei secondi riprende invece il giallo delle lancette dei contatori. La funzione data è espressa attraverso la finestrella collocata tra le ore 4 e 5. Il cinturino riprende il tono blu scuro del quadrante ed è realizzato in un resistente silicone con rilievi rigati verticali che conferiscono tridimensionalità. NST 101 CHRONO di Nautica monta un movimento cronografico Seiko al quarzo ed è impermeabile fino a 100 metri.

