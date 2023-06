Citizen Summer 2023 Collezione Super-titanio

CITIZEN - Nel 1970 presentò al mercato il primo orologio in titanio al mondo. Il titanio, adottato allora nella produzione di orologi, si presentava esteticamente monocolore, un grigio scuro opaco. Gli ingegneri Citizen, forti della filosofia aziendale “Better Starts Now”, hanno continuato a migliorare l’efficacia e l’estetica del titanio, trasformandolo in quello che oggi è conosciuto come Super-titanio®.