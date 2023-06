Vagary presenta la Collezione Aqua 39 - 114th edizione

Vagary propone per la collezione Aqua 2023, nuove varianti che combinano i colori tra quadrante e lunetta in modo accattivante. Orologi confortevoli che si offrono a chi desidera un solido segnatempo da utilizzare in ogni occasione dall’ufficio al tempo libero. La garanzia della qualità Citizen ed un design moderno, queste le caratteristiche tipiche della collezione Aqua Vagary, che presente 3 varianti cronografo e diverse versioni solo tempo, di cui una versione dal diametro di 37 mm, un orologio unisex che calza perfettamente anche il polso piccolo.