Breil Manta 1970 Solar: torna il "brand nel brand"

La nuova collezione di cronografi Manta 1970 Solar valorizza tutti gli elementi che in oltre 50 anni hanno delineato la personalità degli orologi associando un design distintivo ad un calibro solare VR42, una scelta tecnica contemporanea. La potenza della luce (solare o artificiale) dona energia all’orologio che, nell’ottica del progresso, diventa sempre più sostenibile limitando la necessità di cambiare la batteria.

I cronografi della collezione Manta 1970 presentano una cassa d’acciaio di 44 mm di diametro con lunetta zigrinata, graduata e girevole unidirezionale proposta nei colori nero (TW2009), blu e rosso (TW2010) e blu (TW2008) con dettagli silver, che accoglie un quadrante nero (TW2009) o blu (TW2010, TW2008). Il modello con quadrante e lunetta blu è in vendita esclusivamente sul sito https://www.breil.com/.

Sul quadrante le ore sono scandite da indici applicati silver, le lancette di ore e minuti luminescenti sono accompagnate da una sfera dei secondi di colore rosso. I contatori crono – con CD pattern - sono posti a ore 3, 6 e 9. Il contatore a ore 6 ospita anche l’indicazione della riserva di carica (L, M, H) e la scritta “solar”. A ore 12 il logo Breil. Tra le funzioni, la data con lente di ingrandimento, trova spazio tra le ore 4 e 5. Gli orologi sono dotati di bracciali in acciaio 7 maglie con finitura bilux e chiusura di sicurezza.

I cronografi Manta 1970 Solar presentano il fondello e la corona a vite a garanzia dell’impermeabilità fino a 20 atmosfere Sin dal 1970, anno in cui per la prima volta è apparsa sul mercato, la collezione Manta ha incarnato perfettamente i valori del marchio Breil, dimostrandosi al contempo il territorio perfetto per sperimentazioni e sviluppi. Il concept di Manta ha guidato e stimolato negli anni la nascita di differenti modelli, spesso con caratteristiche molto diverse tra loro, accomunati tuttavia da un’allure sportiva, un carattere determinato, un’ottima fattura e una forte carica valoriale, tanto da diventare una peculiare sfaccettatura della produzione orologiera di Breil.

Gli orologi Manta - proposti agli esordi come compagni ideali per le immersioni e valorizzati da brevetti e attestati di resistenza e funzionalità – hanno successivamente e con sempre maggiore enfasi posto l’accento sugli aspetti di design e sulla carica simbolica. Proposta tipicamente maschile, dall’animo sportivo e di grande personalità, gli orologi Manta diventano espressione di anticonformismo alla fine degli anni ’90, quando vengono scelti e indossati dalle donne protagoniste della comunicazione del brand al grido di “Toglietemi tutto ma non il mio Breil”, diventato poi “Don’t touch my Breil”.

Anni ‘70

Manta viene presentato nella sua versione originaria di diver professional nel 1970. Sono molteplici i modelli proposti, tutti realizzati tenendo conto delle esigenze di sub professionisti e, dunque, altamente performanti. Brevetti e bollettini di collaudo accompagnavano gli orologi, a garanzia della resistenza alle elevate profondità dichiarate.

Anni ‘80

Sono gli anni in cui Manta si afferma in maniera importante sul mercato attraverso una serie di prodotti che non si rivolgono più solo agli sportivi. L’estetica evolve e si appropria anche dei modelli più performanti contribuendo a conquistare un pubblico più ampio che ricerca un orologio di tendenza, oltre che un segnatempo affidabile.

Anni ‘90

Manta si afferma come vero e proprio fenomeno che esprime la voce delle donne che in quel particolare contesto storico e sociale rivendicano il desiderio di essere ascoltate e di mostrare la propria audacia e intraprendenza. Le modelle degli spot Breil indossano al polso l’orologio Manta. Per la prima volta una donna si appropria di un oggetto tipicamente maschile e lo indossa con disinvoltura e coraggio.

Anni 2000

Manta diventa sempre più un contenitore di sperimentazioni e ricerca, sia estetica che di materiali. Vengono lanciate delle varianti realizzate in una particolare plastica altamente resistente e allo stesso tempo leggerissima; viene proposta la linea Manta City, dall’animo urbano e contemporaneo, che abbandona l’estetica sportiva per accostarsi a linee più gentili e casual, adatte alla quotidianità. Viene rielaborato Manta Professional, venduto con bracciale in acciaio e cinturino in PU. Manta si conferma la collezione di orologi più iconica di Breil, richiesta a gran voce dal pubblico di riferimento, che si riconosce nel prodotto.

Anni ‘20 del secondo millennio

Manta scrive un nuovo capitolo della propria storia, affiancando il design distintivo della collezione con scelte tecniche contemporanee come il movimento solare e il calibro ibrido automatico.

CRONOGRAFO MANTA 1970 SOLAR

Specifiche tecniche

Cassa: rotonda 44 mm in acciaio con corona a vite

Lunetta: girevole unidirezionale nera (TW2009), blu e rossa (TW2010)

e blu (TW2008) con scala silver

Quadrante: nero (TW2009) o blu (TW2010, TW2008) indici silver, datario con lente, contatori crono e indicatore della riserva di carica

Vetro: minerale

Bracciale: in acciaio bilux 7 maglie con chiusura di sicurezza

Movimento: solare VR42

Fondello: a vite

Impermeabilità: 20 ATM

Prezzo: 279 Euro