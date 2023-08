Breil: arrivano i nuovi cronografi B Rise

Il cronografo B Rise di Breil presenta una cassa rotonda d’acciaio di 44 mm dalla finitura lucida con fondello a vite e vetro minerale. La personalità di B Rise si concentra sull’iconica lunetta realizzata in acciaio con IP nero o titan e caratterizzata dal logo “B” in rilievo ripetuto in corrispondenza delle ore tono su tono e in contrasto di colore a ore in 3, 6, 9 e 12. La lunetta, dal forte impatto estetico è inoltre un vero elemento protettivo del vetro e della cassa e caratterizza questo segnatempo dallo spirito avventuroso.

Il quadrante è connotato da indici lunghi e affusolati e sfere per ore, minuti e secondi ben leggibili grazie al luminous; a ore 12 il logo Breil. I contatori – posti a ore 3, 6 e 9 – garantiscono una lettura ottimale grazie alle cifre bianche e alla lancetta silver. Tra le 4 e le 5 è collocata la finestrella della data.

Il cronografo B Rise è proposto in quattro declinazioni con cassa in acciaio lucida. Un modello è caratterizzato da quadrante blu con contatori crono azzurri, bracciale in acciaio satinato con elementi centrali lucidi e chiusura déployante con fermaglio di sicurezza, testimonianza dell’anima sportiva del segnatempo.

Il forte statement legato alle performance sportive di questo cronografo si esprime nel modello, oltre che attraverso la speciale lunetta, anche nella scelta del cinturino in PU con una texture rigata che esprime dinamismo e che si accompagna nella colorazione nera al quadrante dello stesso colore con contatori ton sur ton; nella colorazione arancione con quadrante nero e contatori grigi; o nella colorazione verde con quadrante verde e contatori grigi.

I cronografi B Rise di Breil sono pensati per uomini curiosi, energici pronti a intraprendere nuove sfide indossando al polso un orologio che sia il compagno ideale di mille avventure.

I cronografi B Rise montano un movimento cronografico al quarzo MI VD53 e sono impermeabili fino a 10 atmosfere.