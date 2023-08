Jumbostar 660 di Wyler Vetta rinnova i cinturini

L’inedita collezione diver Jumbostar 660 ha nel proprio nome un inequivocabile rimando al dato dell’impermeabilità che caratterizza gli orologi espressa in “piedi” (660 piedi corrispondono a 200 m), rappresentata metaforicamente anche attraverso un iconico simbolo impresso sul fondello che riproduce due pesci (ad indicare i 200 metri) oltre ai contorni del celebre bilanciere Incaflex.

Il design degli orologi è ispirato alla tradizione Wyler Vetta, e riprende le linee del modello storico degli anni ‘60 reinterpretandole in chiave contemporanea grazie alla creatività e all’esperienza del designer Fulvio Locci.

La cassa del diametro di 43 mm con lunetta di ceramica nera unidirezionale è sovrastata da un vetro zaffiro. Sul quadrante, gli indici, come le sfere, sono dotati di materiale luminescente e a ore 12, 3, 6 e 9 mostrano una dimensione visibilmente “aumentata”.

Un particolare vezzo estetico e di design, la funzione data è posta in maniera originale sulla sinistra del quadrante, nello spazio tra le ore 6 e le ore 7.

Gli orologi della collezione Jumbostar 660 sono declinati nella versione con cassa e bracciale d’acciaio inossidabile e dettagli rossi sul quadrante, con cassa e bracciale in acciaio e trattamento PVD gun e dettagli azzurri oppure con cassa e bracciale d’acciaio e trattamento PVD nero e dettagli gialli a contrasto sulla lunetta e sul quadrante. I segnatempo sono dotati di un secondo cinturino in pelle gommata Made in Italy, rispettivamente nei colori ocra con impunture rosse, grigio con impunture azzurre e nero con impunture gialle.

Animati dal calibro automatico Landeron 24, i modelli Jumbostar 660 presentano la corona e il fondello a vite.

Ispirato al modello distintivo della maison che nel 1968 si presentava per la prima volta al pubblico come l’orologio più all’avanguardia che il marchio avesse mai lanciato sino ad allora, oggi il Jumbostar 660, rigorosamente Swiss Made, sfoggia un dato tecnico di impermeabilità che condivide con il modello originale inserendosi perfettamente tra gli orologi subacquei professionali.