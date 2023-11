Police compie 40 anni

Police nasce nel 1983 con il lancio della collezione eyewear ed è subito un successo. Sull’onda del consenso di pubblico, nel 1997 debuttano le prime collaborazioni e licenze, che ne faranno un affermato marchio lifestyle, che include gli orologi dal 2003 e i gioielli dal 2005.

Caratterizzato dalla forte identità in continua evoluzione, il design ricercato e lo stile iconico, Police, sin dalle origini, interpreta al meglio lo spirito libero e audace di chi non ama le omologazioni. Testimone di un universo maschile in costante cambiamento, il brand stempera oggi lo stile anni ’90 in una versione più contemporanea, dove la mascolinità resta quasi “territorio inesplorato”, da vivere e ricostruire seguendo la propria indole e la propria identità. Audacia e scoperta sono ora le parole chiave dell’uomo Police: un individuo libero e coraggioso, che vuole essere sé stesso sempre e non ama le omologazioni.

Nome in codice: Police

Police da sempre significa osare. Nello stile, nella qualità, nell’innovazione, nel design pioneristico, nell’esplorare nuovi sentieri e collaborazioni.

La sua storia racconta come Police abbia saputo sempre reinventarsi come nuova icona “society”, introducendo a ogni stagione accattivanti dettagli e variazioni sul tema in tutte le gamme di prodotto.