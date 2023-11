Bulova riedita Jet Star!

La linea Jet Star si aggiunge alla collezione Classic Bulova, portando in eredità un'estetica raffinata e sobria d’ispirazione vintage che rende la gamma più preziosa grazie al design originale, ma anche e soprattutto all’integrazione del movimento Precisionist (HPQ - brevetto Bulova). Il nuovo Jet Star, infatti, è alimentato dal movimento di proprietà Bulova Precisionist, il quarzo ad alta precisione (HPQ) che vanta una straordinaria frequenza pari a 262kHz, a garanzia di una precisione accurata nella rilevazione del tempo (+/- 5 secondi mese). Il tratto più evidente di questo movimento è dato dalla lancetta dei secondi che scorre con un movimento fluido, battendo 16 volte al secondo.

La riedizione di Jet Star è stata realizzata nel rispetto del modello originale. Infatti, sono stati conservati molti degli elementi del design del 1973, scelti con cura nel vastissimo archivio Bulova, comprese le lancette, gli indici ed il bracciale. La cassa a forma di tartaruga è stata aggiornata a una forma angolare contemporanea di 40 mm, mentre i colori del quadrante originali di quell'epoca presentano un effetto dégradé accattivante ed appassionante.

Jet Star è realizzato in quattro varianti: le prime due versioni in acciaio per cassa e bracciale si distinguono per il quadrante degradè dal nero al rosso merlot in un caso e nell’altro per gli indici dorati su fondo nero. Il terzo modello vanta un quadrante degradè dal nero al bianco incastonato in una cassa acciaio e rifinito con un cinturino in pelle nera e fibbia ad ardiglione. Infine, è stata realizzata una versione in Edizione Limitata con cassa e bracciale in acciaio, presentata in uno speciale cofanetto numerato che contiene un secondo cinturino in pelle blu con impunture a contrasto in rosso a ricordare la bandiera americana. Il modello adotta un quadrante bianco lavorato soleil con un rehaut blu e rosso, lancette e indici rossi. Limitato a soli 7.300 pezzi, di cui 150 in Italia. I modelli presentano un vetro zaffiro convesso con trattamento antiriflesso, trattamento luminous per lancette e indici delle ore, datario a ore 3, impermeabilità 50mt. Bracciali e cinturini intercambiabili grazie al sistema di sgancio rapido.