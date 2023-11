Pure style, pure performance, pure Maserati

Connubio perfetto di prestazioni impareggiabili e design italiano: Maserati presenta i nuovi segnatempo Autunno - Inverno 2023. Eleganza e funzionalità si fondono nella collezione Competizione: modelli espressione di estetica contemporanea e performance. Design unico e audace per la collezione Stile, che celebra l’orologeria sportiva con dettagli e contenuti stilistici ad essa immediatamente riconducibili. Iconica e dalla forte personalità è Blue Edition, collezione che reinterpreta i modelli simbolo del brand proponendoli in una inedita versione cromatica. Da collezionare!

COMPETIZIONE

Nuovi Cronografi, Automatici Day-Date e 3H si aggiungono alla collezione Competizione, espressione dell’estetica contemporanea e delle prestazioni tipiche del brand. Le nuove modellerie presentano una cassa in acciaio (43mm) con lunetta in ceramica che avvolge il quadrante sunray, in versione plain o con lavorazione a nido d’ape, su cui spiccano indici applicati e lancette luminescenti. Completano la dotazione i bracciali in acciaio con doppia finitura o il

cinturino in pelle stampa alligatore.

STILE

Meccanica, costruzioni e codici stilistici dell’orologeria sportiva rivivono nei segnatempo della collezione Stile. La particolare lunetta decagonale guida lo stile audace di modelli scolpiti da linee decise. La cassa sottile si abbina a dettagli fortemente identificativi del mondo sportivo quali: corona a vite, quadrante multilivello, indici applicati e lancette luminescenti, doppia finitura lucida-spazzolata e fibbia con chiusura a farfalla personalizzata con il Tridente applicato.

Tra i nuovi modelli spiccano la versione con movimento 3H Automatico Scheletrato, dotata di lunetta in ceramica, vetro zaffiro e fondello con calibro a vista, e il Cronografo con dial scheletrato e livrea PVD gun.

BLUE EDITION

“Blu passione”, il colore simbolo di Maserati riveste i modelli più iconici del brand, presentandoli in una inedita versione color block. Unica nota a contrasto: i dettagli su dial e lunetta. Esemplari unici e dalla forte personalità, dedicati a veri estimatori del brand. Da collezionare!