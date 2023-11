Maison Lucien Rochat: le nuove proposte

Orologi icone di uno stile senza tempo che unisce gusto classico, raffinato e sportivo. Fiore all’occhiello della Maison: i movimenti automatici, proposti in versione 3H e Open Heart nelle nuove collezioni Autunno - Inverno 2023.

ICONIC SLIM

L’eleganza e lo stile senza tempo del brand si uniscono all’idea di semplicità e quotidianità. Nasce ICONIC Slim, la nuova collezione Lucien Rochat i cui punti di forza sono il design sottile e la sobria eleganza. Modelli ideali per ogni occasione d’uso, progettati per gli uomini che desiderano un orologio sofisticato e facile da indossare.

Dotati di una cassa in acciaio da 40 mm di diametro per 6,59 di spessore (nella versione con movimento al quarzo, 9,50 mm nella versione con movimento automatico) abbinano un quadrante bianco opalino su cui trovano spazio gli indici a bastone applicati con finitura gold. Il vetro zaffiro e il cinturino in pelle stampa alligatore, in alternativa il bracciale in acciaio, completano le caratteristiche di un segnatempo unico nel suo genere.

LÉMAN

Taste sport-elegant per i nuovi modelli della collezione LÉMAN. Meccanica e design in prima fila per il 3H con movimento Automatico Open Heart (calibro 82S0), estetica raffinata per la versione Cronografo impreziosita da dettagli IP rose gold. Stile deciso per la ghiera girevole con inserto in alluminio, protagonista sulla cassa (43 mm) in acciaio satinato. Il vetro zaffiro protegge il dial sunray con indici e lancette luminescenti. A completare il look: il bracciale in acciaio con doppia finitura lucido-satinata.

ICONIC Lady

La collezione ICONIC apre al mondo femminile, con segnatempo dallo stile classico e raffinato. La cassa da 28 mm avvolge l’elegante quadrante madreperla, che nei modelli più preziosi è illuminato da 12 diamanti (agli indici). In abbinamento, il bracciale in acciaio o il cinturino in pelle stampa alligatore.

Must-have: la versione proposta in special pack, con bracciale in acciaio e cinturino addizionale in pelle rosa stampa alligatore per un tocco delicato e femminile.

HERITAGE

Espressione della maestria orologiera del marchio Lucien Rochat, sono gli orologi da tasca, accessori dal gusto raffinato e senza tempo. La collezione HERITAGE, ispirandosi all’archivio del brand, propone un nuovo modello di orologio a cipolla, disponibile in versione gold o silver. Uno scrigno prezioso, dalle linee estremamente pulite ed eleganti, personalizzato con il monogramma del brand. L’importante cassa da 48mm custodisce il movimento Automatico Miyota 8215, mentre il vetro zaffiro protegge il quadrante bianco con numero arabi e datario al 6. La catena groumette è dotata di chiusura a moschettone per essere agganciata al passante dei pantaloni, al taschino del gilet o del blazer.