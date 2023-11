Citizen Tsuki-Yomi - il primo orologio al mondo con calibro radiocontrollato e fasi luna

CITIZEN, nel 2023, celebra 30 anni dall’introduzione del primo orologio con funzione di radio-controllo ed introduce Tsuki-yomi, il primo orologio al mondo Radio-controllato con fasi di luna Cal.H874 . Tsuki-yomi è la somma di due tecnologie la tecnologia Eco-Drive® e la tecnologia del radio-controllo, due abilità Citizen fondamentali che hanno consentito a Tsuki-yomi di beneficiare dell’estetica della funzione Moonphase, evitando le difficoltà di settaggio della funzione stessa. Tra le funzioni più interessanti ed apprezzate in orologeria primeggia il “Fasi di Luna”, presente da oltre 200 anni nella tradizione orologiera ha sempre attratto per l’estetica pur nascondendo qualche laboriosità nella sua regolazione, sia in caso d’avvio e che di fermo dell’orologio. Citizen ha ovviato alla difficoltà garantendo al nuovo Tsuki-yomi l’energia continua del sistema EcoDrive® e la precisione di 1 secondo ogni 100 anni della funzione radiocontrollata.

Tsuki-yomi, infatti, evita il settaggio manuale della funzione “fasi di luna”, grazie al nuovo calibro H874 Eco-Drive®, che garantisce il funzionamento continuo dell’orologio traendo energia dalla luce, e la precisione della funzione di Radio-controllo, che cattura il segnale radio orario da un orologio atomico, mantenendo l'orologio preciso.

Come nasce Tsuki-yomi

L'idea è nata dal profondo interesse che Citizen ha nei confronti dell’esplorazione spaziale. Da quando Citizen ha introdotto il primo orologio in titanio al mondo, ovvero nel 1970, il marchio ha cercato la possibilità di applicare la tecnologia dell'ingegneria spaziale all'orologeria. Nel 2011, il marchio ha lanciato il primo analogico al mondo che riceve il segnale orario emesso dai satelliti (satellite wave) e nel 2020 è iniziata la collaborazione con l'industria spaziale privata giapponese HAKUTO-R, sotto forma di sponsorizzazione e collaborazione sulle tecnologie del Supertitanio®. Oggi, nel 2023, con Tsuki-yomi si aggiunge una nuova pagina alla storia.

Il nome Tsuki-Yomi

Il nome “Tsuki-yomi” deriva dalla parola giapponese “??” (Tsuki yomi), tradotto “leggere la luna”, e si riferisce all’antica pratica di definire il calendario sul ciclo lunare, diversamente dalla maggior parte delle culture occidentali, dove il calendario è basato sul ciclo solare. Tsukuyomi è anche il dio giapponese della luna, protagonista di una storia affascinante e misteriosa. Nato da Izanagi, il dio che creò la prima terra, Tsukuyomi visse nel paradiso celeste insieme alla sorella Amaterasu, dea del sole. Ma un giorno, Tsukuyomi uccise Uke-Mochi, la dea del cibo, scatenando la furia di Amaterasu, che lo esiliò, separando così il giorno dalla notte. Citizen si ispira a questa storia per creare Tsuki-yomi, un orologio che porta l’arte dell’orologeria nella magia dell’universo.

Il Calibro H874 Moon Program o Luna Program

Un movimento rivoluzionario che combina l'accuratezza e la precisione del radio-controllo al magico fascino delle fasi lunari. H874 è un calibro innovativo, che utilizza una formula matematica unica per calcolare la fase lunare di ogni giorno, basandosi sui segnali data ricevuti dai trasmettitori radio, liberando l’appassionato della funzione “fasi di luna” dall’obbligo della regolazione manuale delle fasi lunari, poiché il nuovo Cal.H874. Eco-Drive mantiene l'orologio in funzione finché c'è luce e la funzione di radio-controllo mantiene l'orologio preciso grazie al segnale radio e di conseguenza le fasi di luna saranno sempre precise.

Design ispirato alla Luna

Il design di Tsuki-yomi è un'ode all'eleganza e allo stile distintivo di Citizen. La cassa da 43 mm realizzata in Supertitanio® si apre ad un quadrante a due livelli un cerchio esterno a fondo nero e gli indici in color argento sovrastante uno spazio centrale che raffigura la luna con le sue luci e ombre. A ore sei trova spazio un contatore con le fasi lunari al cui centro spicca una luna argentata che fluttua in un mare di stelle. A lato del contatore della fasi lunari si trova la funzione di spostamento Nord-Sud che consente di adattare l'indicazione delle fasi lunari all'emisfero settentrionale o meridionale, garantendo così un'autentica connessione con la luna, ovunque ci si trovi.

Tecnologia al servizio del fascino

Il calibro H874 Eco-Drive® ed il quadrante “Fasi di Luna” sono alloggiati in una cassa e bracciale realizzati in Supertitanio®, tecnologia e brevetto Citizen, che consente di trattare il titanio solido grazie ad una tecnica d’indurimento superficiale (Duratect®) che lo rende 5 volte più robusto dell’acciaio e consente di mantenere la leggerezza (40% in meno verso l’acciaio) e la delicatezza sulla pelle, tipici del titanio. L’estetica della cassa e del bracciale conferisce all’orologio un look sportivo ed al contempo romantico, perché Tsuki-yomi è una perfetta armonia tra lo spazio e la tecnologia avanzata di Citizen.

Quattro varianti

Cassa in Super Titanium™ - lavorazione Duratect MRK – (5 volte più resistente e 40% più leggero dell’acciaio). Fondello e corona a vite.

Cassa Diametro 43mm e spessore 10,9mm

Vetro zaffiro con trattamento antiriflesso

Quadrante di colore blu, verde, grigio scuro, e rosso merlot. Indici e lancette color acciaio con trattamento luminous. Datario a ore 4

Movimento Ecodrive® Cal.H874 – Precisione ±15 secondi al mese (senza ricezione del segnale orario);

Eco-Drive funzionante per 2,5 anni a piena carica (in modalità di risparmio energetico); Radiocontrollato; worldtimer; Luna Program - Fasi lunari; Calendario perpetuo

Bracciale in Supertitanio® con chiusura deployante

Impermeabilità: 10 ATM