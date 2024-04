Stan Wawrinka nuovo ambassador di Norqain

Milano – Sedici titoli in due decenni, tra cui tre tornei del Grande Slam, oltre all’oro olimpico e alla Coppa Davis con la nazionale svizzera. Uno dei più grandi giocatori della sua generazione, un atleta riconosciuto in tutto il mondo per la sua tenacia e il suo fair play: questo è Stan Wawrinka, il volto nuovo di Norqain, azienda orologiera svizzera.

Il tennista, classe 1985, è diventato l’ambasciatore del nuovo Wild One Skeleton nelle sue versioni Coral e Gecko, l'orologio sportivo ad alte prestazioni ultra-robusto e ultraleggero con la rivoluzionaria costruzione del case Norteq®. Al Roland Garros di maggio, Wawrinka indosserà il Wild ONE Skeleton Coral, ispirato alla rossa e infuocata terra battuta dei campi di Roland Garros. E poi, a luglio, si dirigerà verso Wimbledon indossando il Wild ONE Skeleton Gecko, una versione verde dello stesso orologio che trae spunto dai dettagli dei rinomati campi in erba.

“Sono davvero felice di unirmi alla famiglia Norqain e di svolgere un ruolo nella crescita dell'azienda" – dichiara Stan – "Ho indossato il Norqain Wild ONE Turquoise Skeleton, l’ho testato in campo sin dagli US Open del 2023 e me ne sono innamorato subito. Mi è sempre piaciuto indossare un orologio mentre gioco e nutrivo grandi aspettative su questo orologio date le sue eccezionali specifiche tecniche. Indossarlo è stato un vero piacere, e sono molto contento che ciò abbia portato a questa nuova avventura. Non vedo l’ora di scendere in campo a Parigi e poi a Londra come Ambassador del Wild ONE Skeleton Coral e Gecko” Wawrinka sarà impegnato personalmente a sostenere il brand Norqain nel suo continuo sviluppo in tutto il mondo, potendo contare sulla sua dinamica rete internazionale e la sua influenza sui tanti appassionati di sport. La partnership segna l'inizio di una nuova fase di crescita emozionante per NORQAIN. Ben Küffer, fondatore e CEO di Norqain: "Dare il benvenuto a Stan nella nostra famiglia è un grande momento per noi. È stato un enorme piacere vederlo indossare il Wild ONE Skeleton Turquoise agli US Open. E poi, quando ci siamo incontrati, abbiamo subito avuto una grande sintonia, non solo per la nostra connessione svizzera, ma perché Stan è una persona che ha vissuto la nostra filosofia ‘my life, my way’ per tutta la sua carriera. La decisione di collaborare e invitarlo a presentare queste versioni ispirate al tennis del Wild ONE Skeleton è stata naturale. Ma questo è solo l'inizio. Ci attendono ancora molte emozionanti novità. Benvenuto nella famiglia Norqain, Stan!”

L’OROLOGIO

I nuovi Wild ONE Skeleton Coral e Wild ONE Skeleton Gecko si basano sul Wild ONE Skeleton 42mm, una versione del concept watch sportivo dalle eccellenti prestazioni di Norqain, con quadrante a vista e resistenza agli urti di 5.000g. Entrambi i modelli presentano quindi la rivoluzionaria costruzione del case Norqain, che racchiude una cassa in gomma shock absorber, posta fra una gabbia superiore e inferiore realizzata in Norteq® nero, un esclusivo composito di fibra di carbonio ultra-leggero e ultra-robusto che può anche essere colorato.

Le nuove edizioni presentano dettagli rossi corallo o verdi gecko per abbinarli alle due superfici di gioco. Le casse in gomma shock absorber, gli indicatori dei minuti e i contorni degli indicatori dei secondi sono tutti in rosso corallo o verde gecko, mentre le punte delle lancette delle ore e dei minuti sono riempite con X1.

Super-LumiNova color corallo o verde gecko luminescente. Entrambi gli orologi sono dotati di cinturini in caucciù nero 100% animal cruelty-free con inserti in caucciù corallo o verde gecko.

All'interno della cassa è custodito il calibro N08S Norqain, cronometro certificato e con una riserva di carica di 41 ore, prodotto da Sellita, riconoscibile per il suo peso oscillante NORQAIN personalizzato e visibile attraverso il fondello in zaffiro dell'orologio. In totale, l’orologio pesa solamente 78 grammi, offrendo al contempo una resistenza all'acqua di 200 metri. La garanzia su entrambi gli orologi è di due anni, con possibilità di estensione a tre anni con l'iscrizione alla community Norqainer.