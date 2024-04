Bulova svela la nuova serie Marine Star

L’estetica del nuovo Marine Star solo tempo esprime solidità e personalità. A sottolineare il carattere sportivo, Bulova Marine Star aggiunge Precisionist, il movimento brevetto Bulova che si spinge oltre i limiti della tecnologia di precisione nel tracciare il tempo. La cassa nella sua nuova concezione è sorprendentemente moderna, dal diametro di 43 mm è caratterizzata da una forma a più lati che la rendono nel suo insieme robusta e spigolosa e presenta una finitura alternata tra parti spazzolate e parti lucide ed una lunetta realizzata con un inserto in ceramica. A completamento della cassa, un vetro zaffiro e una corona a vite protetta, che garantisce una resistenza all'acqua di 200 metri. Il quadrante realizzato in un vivace giallo, in nero e blu classici, ma anche in un elegante grigio antracite, trae ispirazione dalle creste ondulate dell'oceano e s’intuisce grazie ad un motivo a onde che pervade il fondo, su cui sono applicati gli indici che, come le lancette, sono in color acciaio e sottolineano lo spirito sportivo del modello grazie alla loro dimensione ed al trattamento

Cinturino in silicone nero con chiusura ad ardiglione. Bracciale in acciaio a tre maglie con finitura lucida e satinata, chiusura a ribalta e doppio pulsante e sicurezza.

Cassa in acciaio di nuova concezione (poligonale) dal diametro di 43,0 mm e spessore 12,0mm. Lunetta fissa in ceramica.

Luminescente. La finestra della data è posizionata alle 3, mentre la lancetta dei secondi con la punta rossa scorre dolcemente attorno al quadrante grazie al movimento Precisionist, brevetto di proprietà Bulova: un rivoluzionario meccanismo al quarzo a 8 rubini che vibra a una notevole frequenza di 262kHz e garantisce una precisione dei secondi/anno con una resistenza ai cambiamenti di temperatura. Il modello abbina un cinturino in silicone resistente con chiusura con fibbia ad ardiglione per le due versioni in nero e giallo, mentre monta un bracciale a tre maglie con fibbia a ribalta a doppio pulsante e barra di sicurezza per la versione blu e grigia. L’insieme offre all’uomo che indossa questo orologio Bulova la sicurezza di poter gestire qualsiasi evenienza dall'ufficio all'oceano.

Bulova Marine Star al femminile è sempre stato un mix tra eleganza e sport: rispettando questo sodalizio, oggi svela un nuovo elegante segnatempo da donna che offre uno stile senza pari. La cassa, realizzata in acciaio color argento o a due toni argento e oro rosa, presenta un evidente design moderno ulteriormente sottolineato dalla forma perfettamente simmetrica dei due lati della cassa, mentre la lunetta fissa con effetto merlato la rende sorprendentemente femminile. Il vetro zaffiro piatto e la corona protetta garantiscono affidabilità e gusto sportivo, concetti ulteriormente rafforzati dall’impermeabilità che arriva fino a 100 mt. Il lato elegante è garantito dal brillante quadrante in madreperla blu per la versione cassa acciaio e madreperla bianca per la versione cassa bicolore. A completamento si trovano 8 diamanti che aggiungono un ulteriore tocco prezioso all’orologio, alternati a indici su tono cassa. Questo quadrante raffinato si converte nuovamente in sportivo grazie al riempimento luminescente delle lancette, che garantisce un'eccellente leggibilità in tutte le condizioni. L'orologio è abbinato a un bracciale in acciaio inossidabile a sgancio rapido con chiusura deployante a doppio pulsante che offre comfort e sicurezza.

Scheda Tecnica Versioni diamanti

Cassa in acciaio e acciaio bicolore oro rosa dal diametro di 36,0 mm e spessore 9,4 mm. Lunetta fissa e para-corona.

Quadrante in madreperla azzurra e bianca con indici alternati a 8 diamanti incastonati singolarmente. Lancette e indici in acciaio per la versione azzurra, mentre per la versione bicolore sono in color oro rosa. In tutti i casi le lancette hanno trattamento luminous.

Vetro zaffiro piatto e fondello a vite

Movimento al quarzo con funzione di ore minuti e secondi.

Bracciale in acciaio a tre maglie finitura lucida e satinata, con chiusura deployante a doppio pulsante.

Impermeabilità 100 mt

La versione Automatica Femminile