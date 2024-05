Bulova & Frank Loyd Wright collaboration!

Frank Lloyd Wright (1867-1959) è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi architetti del XX secolo. Il suo lavoro ha affermato un nuovo modo di pensare in architettura, utilizzando l'innovazione nel design e nell'ingegneria, resi possibili da tecnologie e materiali di nuova concezione. La sua capacità creativa si estendeva ben oltre i confini dell'architettura, ampliando la sua influenza al graphic design, all’arredo, all'arte, all’home design: dagli oggetti in vetro, al tessile ai vari elementi decorativi della casa.

Bulova e Frank Loyd Wright

La collaborazione tra Bulova e la fondazione che rappresenta il celebre architetto non si è mai interrotta in quasi 30 anni di attività, poiché i valori di entrambe le marche hanno trovato terreno comune, dal design all’innovazione passando per la cura di ogni dettaglio. Un legame basato sulla ricerca estetica e sui materiali e continuamente cementato da Bulova, che si considera orgogliosa di essere associata all'eredità di Frank Loyd Wright ed alla sua missione d’ispirare le persone a scoprire e ad abbracciare un'architettura, il cui scopo sia vivere meglio attraverso connessioni significative con la natura, le arti e tra gli uomini.

Il lancio in Italia

Due i modelli presentati al mercato italiano ed entrambi celebrativi del mondo di riferimento del celebre architetto.

Ennis House 100° Anniversary (96A314)

Bulova, crea un orologio da uomo in edizione limitata per celebrare il centenario del capolavoro “Maya Revival” rappresentato da Ennis House, una costruzione realizzata a Los Angeles da Frank Lloyd Wright nel 1924.

Ennis House, costruita nel 1924 a Los Angeles, è composta da ben 27.000 blocchi di granito ed è stata realizzata su ispirazione degli antichi templi della Mesoamerica, da cui il nome di Maya Revival.

Bulova ha incanalato questa estetica in una cassa geometrica di forma quadrata coperta con un vetro zaffiro ed

un fondello che riporta un'incisione laser di Ennis House. Il quadrante, strutturato a livelli, replica il motivo di grafico che si ritrova sui blocchi di granito con cui è stata costruita la famosa casa e presenta indici delle ore dalla forma quadrata in color argento come le lancette di ore e minuti sempre in color argento, la lancetta dei secondi è rifinita con il simbolo della fondazione FLW, uno speciale contrappeso presente su tutti gli orologi della collezione. Infine, il cinturino è realizzato in pregiata pelle di vitello e riporta impresso all’interno la riproduzione della casa ed è dotato di fibbia ad ardiglione. L’edizione è limitata a soli 1.500 esemplari mondo, ciascuno numerato ed in Italia ne saranno veicolati 100.

Il modello viene consegnato in una confezione speciale che include una cartolina in edizione limitata ed libretto commemorativo Frank Lloyd Wright Collection.

Scheda Tecnica 96A314

Cassa in acciaio di forma quadrata 34 x 34 mm e spessore 8,9 mm.

Quadrante color grigio tortora con texture che riprende il disegno grafico, ispirato al mondo Maya, presente sui blocchi della facciata di ENNIS HOUSE. Lancette e indici in color acciaio. Lancetta dei secondi con il contrappeso del logo della fondazione FLW.

Vetro zaffiro convesso

Fondello commemorativo dei 100 anni di Ennis House, con l’immagine del famoso edificio e indicazione del numero dell’esemplare. Numerazione singolo esemplare: 0/1.500

Movimento al quarzo con funzione solo tempo

Cinturino in pelle color tabacco che riprende lo stesso disegno grafico del quadrante.

Impermeabilità 30 mt

Confezione speciale con libretto commemorativo.