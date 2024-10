L'eleganza e lo stile di Lucien Rochat negli orologi per Lui e per Lei

Era il 1925 quando nella Vallée de Joux, culla dell’orologeria elvetica, Emile Rochat discendente di una dinastia già nota per la miniaturizzazione dei meccanismi, apriva il primo atelier di Lucien Rochat, specializzato in “chronographes compliqués” realizzati a mano.

Successivamente negli anni ’40 la fabbrica viene trasferita a Ginevra, dove nascono alcuni dei meccanismi di maggior successo dell’orologeria svizzera. L’atelier si ingrandisce e si trasferisce ancora a Yverdan-les-Bains dove la tradizione dei “chronographes compliqués” continua.

Ma è dalla fine degli anni ’70 in avanti che la Maison, nella sede di Grandson, vede il suo massimo sviluppo creando orologi che diventano veri e propri capolavori di orologeria e raggiungendo notorietà in tutto il mondo.

Ancora oggi, dopo quasi 100 anni, i valori di precisione, stile ed eleganza del brand sono interpretati nelle nuove collezioni di segnatempo per Lui e per Lei. Il design classico, con un’accurata attenzione ai dettagli, si unisce a meccanismi di precisone, finiture eleganti ed elementi preziosi.

Il gusto vintage, leit-motiv delle collezioni Lucien Rochat, è pienamente espresso nell’orologio da tasca riproposto in una versione moderna che mantiene intatti l’heritage e la tradizione orologiaia della Maison.

BIENNE

Rivela il gusto classico e lo stile senza tempo di Lucien Rochat, la nuova collezione BIENNE per Lui e per Lei.

Il quadrante verde, nuance simbolo del brand, unisce le versioni maschile e femminile protagoniste della stagione invernale.

Spicca il movimento Day-Date o Automatico nei segnatempo Gent. Dettagli raffinati e finiture preziose per le proposte Lady.

HERITAGE

Ripercorrere una lunga storia di tradizione, porta a riscoprire codici e dettagli che hanno ispirato collezioni e pezzi iconici di un brand.

Lucien Rochat fa rivirere il suo DNA attraverso la rivisitazione dell’orololgio “a cipolla”, accessorio immancabile nel guardaroba maschile di fine ‘800 e precursore dell’orologio da polso.

La nuova proposta HERITAGE da tasca di Lucien Rochat, è declinata in due versioni in pieno stile vintage, completate dalla moderna catena con moschettone. Perfetto regalo per celebrare le occasioni speciali.

Elegante il modello con finitura gold, quadrante bianco e numeri romani. Sorprendente la versione “open heart” con movimento tre sfere a carica manuale, visibile anche attraverso il fondello e l’apertura sul coperchio, e indici bubble print.