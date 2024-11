RM 65-01 Mclaren W1: l’orologio Richard Mille per veri guidatori

I ponti sono realizzati anch’essi in titanio grado 5 , che consente agli ingranaggi di funzionare senza sforzo. La lega del suddetto titanio è composta anch’essa per il 90% da titanio grado 5, per il 6% da alluminio e per il 4% da vanadio. Questa combinazione aumenta ulteriormente le proprietà meccaniche del materiale, il che spiega il suo frequente utilizzo nell’industria aerospaziale, aeronautica e automobilistica.

La piastra di base del calibro RMAC4 è stata ottimizzata per un rapporto peso/resistenza estremamente basso.

Le ruote a 6 colonne garantiscono un movimento simultaneo ottimizzato, il massimo bloccaggio delle funzioni e una maggiore durata della regolazione.

Il cronografo della Maison svizzera è stato inoltre sottoposto a una serie di test per verificare il suo corretto funzionamento in ogni situazione, dalle simulazioni di urti e cadute alle fasi di invecchiamento accelerato di dieci anni per tutte le sue funzioni, ai test di impermeabilità alle prove di resistenza ai campi magnetici.

Con una frequenza di 36.000 alternanze/ora, il bilanciere a molla libera a rotazione rapida dell’RM 65-01 McLaren W1 offre una migliore affidabilità in caso di urti, montaggio e smontaggio del movimento, e garantisce anche migliori risultati cronometrici su un periodo di tempo prolungato, mantenendo un tempo più preciso. Questo nuovo tipo di bilanciere di Richard Mille può misurare con precisione fino a 1/10 di secondo, ideale per un cronografo in condizioni sportive.

Viene inoltre eliminato l'indice del regolatore, ed è possibile una regolazione più accurata e ripetibile grazie a quattro piccoli pesi regolabili posizionati direttamente sulla bilancia.

Il meccanismo di carica rapida, infine, è stato sviluppato in aggiunta alla carica automatica e alla carica con corona. Permette il riarmo rapido della canna nel caso in cui l'orologio si fermi. Premendo il pulsante a ore 8 si consente il ripristino completo del bariletto: si tratta di una funzione ideale per riarmare rapidamente l'orologio se non viene indossato per lungo tempo.