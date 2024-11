Continua il viaggio nel tempo di Philip Watch

Era il 1858, quando a Napoli Francois Philippe, lungimirante esponente della comunità svizzera, inizia a fare produrre una linea di segnatempo nella sua patria d’origine fondando Philippe Watch: il primo marchio di orologi Swiss Made presente in Italia. La storia narra che in un secondo momento nel 1937, il marchio che era stato regolarmente registrato in Italia, verrà modificato nell’attuale Philip Watch grazie ad un gentleman agreement tra la proprietà e Patek Philippe, al fine di evitare confusione con la nota maison svizzera.

Collezione dopo collezione, rimanendo fedele al connubio di manifattura Swiss Made e creatività Italiana, Philip Watch ha costruito un patrimonio prezioso, da cui ancora oggi attinge l’ispirazione per realizzare i nuovi segnatempo.

Museum per LUI

Negli anni ’40 il mondo dell’orologeria arriva da un contesto che ha visto importanti innovazioni tecnologiche in termini di precisione, affidabilità e resistenza, dettate dalle esigenze militari.

Sono gli anni in cui nasce un modello storico di Philip Watch, denominato Crono 1940, esempio di creatività e tecnologia che ha ispirato una prima riedizione nel 2023, a cui succede la nuova interpretazione presentata dal brand per la stagione FW24. Spicca nell’orologio cronografo degli anni ’40 il vivace e ricco quadrante in porcellana bianca con dettagli rossi.

La nuova collezione mantiene i dettagli vintage come i numeri arabi, le lancette ed il vetro doppio curvo ed è declinata in sei esemplari principali innovati nel movimento automatico day-date.

Nel modello protagonista della stagione il tocco di rosso, caratteristico dell’originale, è ripreso sulla minuteria. Sul raffinato quadrante “bubble printing”, per un moderno effetto 3D, trova posto al 3 la finestra con giorno e data.

Cassa e bracciale sono in acciaio, per i look più formali nell’elegante box dedicata, è disponibile il cinturino addizionale in pelle nero insieme al tool leva anse. Due le versioni con datario che indica il giorno in lettere sul 12 e la data a ore 3, proposte con dial nero e bracciale acciaio o nell’abbinamento dal sapore vintage sabbia con cinturino marrone.

Il quadrante blu con cassa e bracciale acciaio, o nero unito all’elegante finitura rose gold caratterizzano i modelli con finestrella della data al 3.

Museum per LEI

La collezione Museum per Lei, trae ispirazione da uno degli orologi di grande successo della storia di Philip Watch; il Chaux De Fonds “Cioccolatino”, un segnatempo che negli anni ’50 nasceva per i polsi maschili più esigenti. La cassa di forma si presentava leggermente bombata per seguire meglio la curvatura del polso, curvi anche il vetro ed il quadrante con indici applicati.

Un orologio apprezzato anche dal pubblico femminile, a cui Philip Watch ha dedicato nei decenni orologi gioiello di elevato valore e qualità, espressione perfetta del savoir-faire della marca.

La versione moderna ripropone la cassa di forma aggiornata nelle dimensioni e nel design, nuove le finiture ed i dettagli che arricchiscono i quadranti.

Preziosa ed elegante la proposta must-have della collezione: cassa e bracciale sono in acciaio, il vetro zaffiro curvato protegge il raffinato quadrante in madreperla con diamanti agli indici, il fondello e vite.

Iper femminili anche le versioni con finitura silver o gold e numeri romani sul quadrante o la proposta con dial madreperla e cinturino in satin per un risultato di eleganza discreta e senza tempo.

Roma per LUI

Il mondo Classic di Philip Watch si amplia con una nuova, prestigiosa proposta nella collezione Roma.

Il nuovo orologio Automatico Open Heart interpreta l’evoluzione del brand nei meccanismi, rigorosamente Swiss Made e nei dettagli, espressione dello stile italiano: una sintesi perfetta del DNA del brand.

La cassa di 41 mm con finitura lucida oro rosa, racchiude il quadrante bianco con indici a bastone applicati, sotto il 12 spicca l’apertura sul movimento automatico, cuore pulsante dell’orologio.

A protezione del prezioso scrigno il vetro zaffiro antiriflesso, la corona è a vite come il fondello da cui è visibile il meccanismo, il cinturino è in pelle alligatore marrone.

Caribe per LEI

Per la stagiona Fall-Winter ’24, Philip Watch presenta tre nuovi, eleganti versioni dell’iconico orologio Caribe. Preziosi e ricercati i quadranti che arricchiscono i nuovi modelli, prestigiosi doni per il Natale e le occasioni speciali: silver guillochè o cioccolato con diamanti agli indici oppure nella moderna nuance burgundy con dettagli rose gold.