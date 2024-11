Sector: from the Heritage to the Future

Sono diventati Leggende, gli atleti estremi che hanno vissuto insieme a Sector le indimenticabili performance No Limits.

Per celebrare le loro gesta e la storia del brand, Sector presenta la nuova Legend Collection: orologi sportivi che si ispirano ai modelli iconici del passato e agli ambassador che li hanno indossati.

Raccogliere l’eredità della marca, per farla rivivere attraverso prodotti che mantengano intatto il DNA evolvendosi nelle caratteristiche tecniche e nei dettagli. Skysurfing, Climbing e Diving, i mondi rivisitati da Sector attraverso i suoi archivi: un patrimonio di racconti e immagini, degli atleti e degli orologi che li hanno accompagnati nelle loro imprese sportive.

Si ispira allo skysurf in volo con la tavola l’orologio dedicato a Patrick de Gayardon, indimenticato personaggio simbolo del No Limits di Sector, ispirazione montagna per il modello dedicato a Manolo, pioniere dell’arrampicata libera.

Protagonista della collezione, l’orologio Sector Titanium Millemetri, icona degli anni ’90 e del Diving Team di Sector, che ha scandito il tempo delle immersioni in profondità dei più grandi apneisti di tutti i tempi.

Presentati in special box personalizzata, animati dal movimento automatico day-date, con indici Superluminous applicati su quadrante multilayer, gli orologi hero della Legend Collection esprimono appieno lo spirito No Limits di Sector e dei suoi leggendari interpreti.

LEGEND COLLECTION - SECTOR TITANIUM MILLEMETRI

Sector presenta il nuovo Sector Titanium Millemetri: un’innovativa interpretazione del DNA del brand e della sua lunga tradizione nell’orologeria subacquea. Un mondo che Sector non ha mai smesso di esplorare con i tanti atleti che hanno fatto parte del Diving Team a cui sono stati dedicati gli orologi iconici.

Le caratteristiche dell’orologio che ha accompagnato i record di immersione No Limits di Pipin, testimonial simbolo degli anni ’90, rivivono nella ricercata riedizione che sarà al polso di Antonio Mogavero, giovane e affermato apneista erede oggi del Diving Team. Sono ripresi gli elementi caratteristici dell’orologio del passato a cominciare da cassa, lunetta e bracciale realizzati in titanio, materiale resistente e leggero per assicurare massimo comfort e protezione.

L’impermeabilità è garantita a 1.000 metri di profondità e viene mantenuta l’iconica colorazione del dial giallo con un tocco rosso Sector.

La nuova versione è aggiornata nel movimento day-date automatico e nel design. Sul dial multilayer spiccano gli indici Superluminous per una perfetta visibilità, il fondello è personalizzato.

LEGEND COLLECTION - PATRICK DE GAYARDON

Patrick De Gayardon, l’uomo che ha voluto realizzare il Sogno di Icaro, è stato l’emblema ed il più famoso ambassador del Sector Team degli anni ’90.

Paracadutista acrobatico e campione di base jumping, volando con la sua innovativa tuta alare ha realizzato imprese leggendarie, progettate e realizzate insieme a Sector No Limits.

De Gayardon è stato pioniere anche nello SkySurf. Indelebile il ricordo dell’impresa SkySurf al Polo Nord del 1994: Patrick si lancia da un’altezza di 3.200 metri per realizzare 40 secondi di evoluzioni con il paracadute e la tavola, atterrando sui ghiacci del Polo Nord. Sector ha voluto celebrare proprio questa disciplina, con il nuovo orologio Sector Legend dedicato a Patrick De Gayardon

. Una rivisitazione dei segnatempo del passato, aggiornata nelle caratteristiche tecniche e nel design super sportivo, completato dal cinturino in silicone. Spicca l’abbinamento del nero con l’attuale tonalità verde petrolio che definisce il rehaut e colora il cinturino addizionale, inserito in special pack con tool leva anse e card dedicata.

LEGEND COLLECTION - MANOLO

Un nuovo orologio dedicato al Climbing e all’uomo che più di chiunque altro è stato identificato con l’Arrampicata Libera: Maurizio Zanolla, detto Manolo. Il “Mago delle Dolomiti” è stato uno dei Sector Ambassador che più ha fatto sognare generazioni di sportivi e appassionati.

Leggerezza e libertà sono le sensazioni che trasmettono le fantastiche immagini delle ascese di Manolo sulle “sue” montagne. Quasi un contrasto con la connotazione assolutamente No Limits di queste imprese estreme che hanno richiesto preparazione, tenacia, disciplina mentale e fisica eccezionali, insieme ad un immenso amore per la montagna.

A Manolo e al Free Climbing, disciplina nel cuore e nel DNA di Sector No Limits, il brand dedica il nuovo orologio della Sector Legend.

Nero e rosso, i colori identificativi della marca, spiccano sul quadrante, nell’abbinamento con il cinturino addizionale in silicone e nella personalizzazione della box dedicata.

LEGEND COLLECTION

Nella versione protagonista della campagna pubblicitaria Fall-Winter ‘24, la cassa in acciaio racchiude il dial multilivello blu, colore caro all’orologeria sportiva subacquea, con sfere e indici applicati Superlouminos.

L’impermeabilità a 100 metri e il movimento automatico day-date sono i segni distintivi di un orologio che riflette l’anima sportiva e unbreakable del brand.