Il RIviera Oro

Dal 1830, Baume & Mercier realizza segnatempo che uniscono la bellezza e la rilevanza della creatività all’eccellenza dell’orologeria svizzera, sinonimo di serietà e affidabilità. La forte sensibilità artistica, ereditata da Paul Mercier, la distingue fin dagli esordi come pioniera nell’“Arte delle Forme”. Il suo savoir-faire nel design esplora con audacia linee e angoli di casse innovative, non esitando a sovvertire i codici di ogni epoca, e le valorizza con sobrietà ed eleganza. La Maison incarna un lusso moderno senza ostentazione, connotato da un minimalismo chic in grado di superare il tempo e da una perenne eccellenza tecnica. I suoi segnatempo dal lusso discreto la rendono complice ideale di tutti gli appassionati di orologi e di tutte le occasioni, testimone degli eventi più significativi della vita. Fedele alla sua tradizione di Maison legata ai momenti da celebrare, rappresenta in questa veste la quintessenza di una prima esperienza con l’orologeria svizzera. Ben più di un semplice brand di orologi, Baume & Mercier riflette uno stile di vita, un’allure chic e disinvolta che privilegia la naturale raffinatezza, i materiali pregiati, la raffinata fattura e il comfort. La collezione Riviera reca in sé in grande stile questa visione dell’orologeria che permane da quasi 200 anni, eredità della Famiglia Baume. Ha sovvertito i codici orologieri dell’epoca presentando, nel 1973, una cassa con un’inedita lunetta dodecagonale abbinata a un bracciale integrato in metallo a maglie piatte. Si fa notare, si lascia ammirare, ed eccola distinguersi, a distanza di cinquant’anni, sempre con la stessa creatività. Un segnatempo iconico che, indipendentemente dai colori e dalle funzioni, richiama la Riviera francese, località di villeggiatura a cui si ispira: stile, atmosfera, relax, emozione… Ciascuno dei nuovi modelli Riviera evoca le molteplici sfaccettature della Riviera francese, le sue attrazioni naturalistiche come la sua art de vivre. Dalle linee essenziali delle ville ultra-moderne che costeggiano il litorale alle maree che lambiscono ritmicamente le spiagge sfidando gli appassionati di nautica a cavalcare le onde, le coste sono un mix assolutamente unico di bellezza naturale e raffinatezza contemporanea. I rilievi montuosi che si affacciano sul mare regalano panorami mozzafiato, mentre le scintillanti acque del Mediterraneo invitano a tuffarsi per un bagno rinfrescante. Al tramonto, la Riviera si anima, sfavillante e glamour, di cocktail party e feste notturne, eredi dell’epoca d’oro degli anni ’60-’70, quando il jet set coltivava con buonumore l’arte di conciliare opulenza, stravaganza e spensieratezza. Col passare delle ore, le luci si spengono e la notte si ammanta dei suoi bagliori più belli. Una luna splendente e uno spettacolare cielo stellato brillano incantando tutta la regione con la loro magia. È un momento di pace e tranquillità, in cui il tempo sembra fermarsi e gli affanni del mondo svanire. Terra di contrasti, questo idilliaco angolo di Paradiso è uno scrigno dove la bellezza della natura incontra l’eleganza del design moderno. Per vivere un’avventura o una fuga romantica, un’esperienza culturale o gastronomica, la Riviera è il posto giusto per tutti. Tra terra e mare, Baume & Mercier invita a vivere un viaggio indimenticabile nel cuore della Riviera.

Modello RIVIERA M0A10787: Il RIVIERA ORO, la quintessenza della raffinatezza

Ore 19:00 - Mentre il sole tramonta sulla Riviera francese, un segnatempo con cassa in oro rosa 750/1000 si mette in funzione. Quintessenza della raffinatezza, vanta la bellezza e l’opulenza degli sfarzi della regione. L’oro risplende nella luce quasi crepuscolare, come le ville che si profilano all’orizzonte e i cui colori, di giorno saturi di calore, la sera si vestono di bagliori eterei. Nelle location più esclusive, preservate come un segreto ben custodito, dove musica e risate inaugurano le serate riecheggiando in un’atmosfera gioiosa, un uomo o una donna indossano con orgoglio il proprio orologio. Il Riviera Oro, con il suo materiale prezioso, è il simbolo del loro successo e del loro amore per la bellezza e la ricercatezza. Frutto del perenne retaggio del Riviera, questo modello tramanda il fascino senza tempo dell’artigianato artistico, che trasforma il tempo in un gioiello eterno.

Il Riviera Oro vanta una cassa dodecagonale in oro rosa (750/1000) con finitura lucida e satinata, sormontata da un vetro zaffiro antigraffio con trattamento antiriflesso su entrambi i lati. Le sue proporzioni riflettono il perfetto equilibrio ricercato da Baume & Mercier: 39 mm di diametro per 9,6 mm di spessore. La raffinatezza della lunetta in oro rosa (750/1000) lucido e satinato con finitura soleil fissata con quattro viti in oro rosa (750/1000) lucido si prolunga sulla corona ottagonale libera, anch’essa in oro rosa (750/1000), contrassegnata dall’emblema della Maison: il logo Phi, in rilievo e con una linea nera. Il fondello dodecagonale, protetto da un vetro zaffiro, è fissato con quattro viti e può essere inciso.

In questo scrigno d’oro, risalta in modo particolare il quadrante in vetro zaffiro grigio fumé con decorazione a onde trasparenti, scandito da numeri romani e indici dorati rivettati, luminescenti grazie al rivestimento in Superluminova bianca ad emissione blu, come le lancette sfaccettate dorate di ore e minuti. La data appare a ore 3 in un datario grande.

Il Riviera Oro batte al ritmo del movimento automatico di Manifattura Baumatic, la cui eccellenza assicura una precisione di elevata qualità, una riserva di carica di 5 giorni (120 ore) e una protezione contro i campi magnetici presenti nella vita quotidiana. Inizialmente di 2 anni e in seguito estesa ad altri 6, la garanzia del meccanismo prevede dunque una durata totale di 8 anni registrandosi sul sito di Baume & Mercier: www.baume-et-mercier.com. L’orologio ha una frequenza di 4 Hz (28.800 alternanze/ora) ed è impermeabile fino a 5 ATM (circa 50 m). Il movimento rivela ponti con decoro a perlage, platina sabbiata e rifinita con motivi colimaçon, massa oscillante traforata con motivi Côtes de Genève a finitura colimaçon ed esclusiva incisione Baume & Mercier. Il cinturino intercambiabile in pelle di alligatore nera a scaglie quadrate, con impunture tono su tono all’esterno e di colore beige all’interno, può essere sostituito senza strumenti particolari grazie a un sistema estremamente affidabile e robusto. È chiuso da una fibbia ad ardiglione in oro rosa (750/1000).