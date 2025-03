Wyler Vetta presenta JUMBOSTAR INCAFLEX

L’introduzione del bilanciere Incaflex ha segnato una svolta decisiva nell’industria, risolvendo uno dei principali problemi di affidabilità e precisione degli orologi meccanici dell'epoca: la resistenza agli urti. Il bilanciere, con la sua struttura elastica, era in grado di assorbire e distribuire efficacemente gli urti, proteggendo il movimento da vibrazioni e colpi che ne avrebbero potuto compromettere la meccanica. Questa innovazione ha trasformato gli orologi meccanici da fragili strumenti da taschino a robusti compagni quotidiani, consolidando la posizione di Wyler Vetta come pioniere nel settore Oggi, il brand rende omaggio a questa straordinaria invenzione incorporandola nei nuovi cronografi.

Il bilanciere Incaflex rivive accanto alle tecnologie moderne, in un perfetto equilibrio tra passato, presente e futuro. "L’introduzione del bilanciere Incaflex in una collezione attuale rappresenta per noi un modo per emozionare gli appassionati che potranno portare al polso un pezzo così significativo della storia dell’orologeria. Abbiamo creato per loro un'esperienza unica che va oltre la pura meccanica curando ogni minimo dettaglio del cronografo” commenta Beppe Ambrosini Partner & Senior Advisor di Wyler Vetta. Il Jumbostar Incaflex si distingue per la sua cassa in acciaio satinato di 40 mm di diametro, con corone a vite: una per la regolazione di ore, minuti e secondi (alle ore 3), e l’altra per la regolazione del rehaut girevole (alle ore 10).

Il quadrante, in nero con contatori color antracite, enfatizza il carattere sportivo dell’orologio. I dettagli in rosso degli indici della minuteria, le lancette dei secondi e dei contatori cronografici, insieme agli indici luminescenti delle ore, arricchiscono il design. A ore 12, il logo Wyler Vetta e la scritta "Incaflex" celebrano l’iconica invenzione, mentre a ore 6 appaiono il logo della collezione Jumbostar e la dicitura "Automatic". Il quadrante è protetto da un vetro zaffiro bombato e antiriflesso.

Il design sportivo dell’orologio è accentuato dalla massa oscillante, anch'essa nera, realizzata in acciaio PVD e alleggerita da tre fori circolari. Quest’ultima è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, che consente di ammirare il calibro ETA 2894, appositamente rielaborato per evocare il bilanciere Incaflex. Il calibro, che oscilla a 28.800 alternanze/ora, garantisce una riserva di carica di circa 42 ore, e offre un’impermeabilità fino a 10 atmosfere. Per completare l'estetica sportiva e vintage di questo cronografo, Wyler Vetta ha scelto i cinturini Tropic Legend 1966 prodotti da Seacult. Questi cinturini, realizzati in gomma naturale, sono noti per la loro qualità superiore e per il design ispirato agli anni '60. La superficie, caratterizzata da un motivo intrecciato, assicura comfort e durata, mentre la fibbia ad ardiglione quadrata in acciaio satinato aggiunge un tocco sporty-chic.

Specifiche tecniche, Jumbostar Incaflex

Cassa: acciaio satinato, 40 mm.

Corone a vite.

Vetro zaffiro antiriflesso bombato.

Movimento: automatico ETA 2894 con bilanciere Incaflex, 28.800 alternanze/ora (4Hz), riserva di carica di 42 ore circa

Cinturino: Tropic Legend 1966 di caucciù nero

Quadrante: nero e antracite, dettagli in rosso e indici con Super LumiNova C3

Impermeabilità: 10 ATM