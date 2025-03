Seiko presenta Incredibly Specialized Watches

Dopo il successo delle due edizioni precedenti, il POWER DESIGN PROJECT di Seiko ritorna a Milano per il terzo anno consecutivo, in occasione della Milano Design Week 2025. Questo progetto sperimentale invita i designer della Manifattura a esplorare l’essenza degli orologi, esprimendo la propria creatività in modo libero e innovativo, superando le tradizionali funzioni e concezioni del segnatempo. La mostra “Incredibly Specialized Watches”, allestita presso la Seiko Boutique in Via della Spiga 52, sarà inaugurata durante la settimana del design e resterà aperta al pubblico fino alla fine di aprile 2025. “Siamo entusiasti di presentare per il terzo anno consecutivo il Power Design Project. Nato nel 2001 e proseguito fino al 2009, questo progetto sperimentale è stato rilanciato nel 2023 e offre ai designer dell'azienda l'opportunità di esplorare nuovi approcci alla progettazione degli orologi, allontanandosi dal loro stile abituale e senza limitazioni imposte da concetti preesistenti. Per Seiko, l’iniziativa rappresenta uno spazio di totale libertà creativa, dove ogni designer può esprimere la propria visione senza vincoli, dando vita a orologi che raccontano storie uniche e originali. Questo progetto è anche un'occasione per comunicare l’identità del nostro marchio, sottolineando l’impegno continuo verso l’innovazione e l’attenzione alle evoluzioni del design, della cultura e della tecnica. Grazie al Power Design Project, possiamo presentare creazioni esclusive, veri e propri esercizi di stile che incarnano la visione della Manifattura e dei suoi designer”, commenta Ilenia Maffioli, Brand Manager di Seiko Italia. Nel corso dei suoi oltre 140 anni di storia, Seiko ha introdotto una straordinaria varietà di modelli altamente "specializzati", come orologi subacquei, cronometri per le competizioni sportive e orologi da tasca per i ferrovieri, etc. Questa nuova edizione, che ripropone per il secondo anno consecutivo il tema "Incredibly Specialized Watches", presenta sei orologi inediti, ognuno dei quali narra una storia unica, esplorando destinazioni d'uso inusuali, bizzarre e affascinanti. I designer della Manifattura hanno affrontato questa sfida stilistica e concettuale da sei prospettive differenti, creando orologi estremamente specializzati, pensati per utenti straordinari, tra cui personaggi immaginari, dando vita a creazioni che incarnano appieno la loro visione. In occasione della mostra, i visitatori saranno invitati a indossare i prototipi, sperimentandone personalmente il peso, le dimensioni e le funzionalità insolite e speciali.

Questa esposizione unica offrirà una prospettiva ludica sull’orologeria, attraverso esercizi di design fuori dall’ordinario. L'orologio per Ninja, concepito per garantire la massima discrezione, permette di leggere l’ora anche al buio, con il semplice tocco delle dita; l'orologio per Club DJ's è ispirato all’atmosfera vibrante delle discoteche, e gioca con luci e superfici riflettenti creando un effetto tridimensionale che cattura l'energia del mondo della musica. Il Vampire-Exclusive Watch, dedicato alla creatura delle tenebre, mostra l’ora solo tra le 18:00 e le 6:00 del mattino, rispettando il ciclo notturno del vampiro. Per chi desidera diventare un maestro nell’arte di bollire le uova, l’Egg-Boiling Watch offre le informazioni precise per cucinare uova sode perfette, con qualsiasi livello di consistenza desiderato. L'orologio di Babbo Natale è stato pensato per consentire a Santa Claus di monitorare il tempo durante la notte, quando la visibilità è ridotta e su lunghi tragitti, senza interruzioni di fusi orari, supportando le sue consegne in modo discreto e preciso. L'orologio per ragazze innamorate, ispirato al gioco della "lettura dei fiori" (m’ama… non m’ama), richiama il romantico gesto di sfogliare i petali.

La mostra, itinerante, inaugurata in Giappone all'inizio dell'anno, debutta in Europa con la Milano Design Week, per poi proseguire nei mesi successivi verso altre destinazioni europee. Seiko La storia di Seiko comincia nel quartiere di Ginza, a Tokyo, nel 1881, quando il ventiduenne Kintaro Hattori apre un negozio per la vendita e la riparazione di orologi e sveglie. A guidarlo, l’ambizione di “essere sempre un passo avanti”. Dopo undici anni, il negozio diviene un’impresa, la Seikosha. La realtà attuale, Seiko Watch Corporation, continua a mantenere fede alla propria mission, insita com’è nel nome stesso dell’azienda. Seiko, in giapponese, ha tre significati: oltre a essere un nome di donna, significa “precisione” e “successo”. Il suo fondatore, d’altronde, aveva già le idee chiare: “Non voltarsi mai indietro, guardare davanti a sé, andare avanti, anche di mezzo passo, saper essere flessibili per accogliere il cambiamento ed essere sinceri.” Il marchio Seiko firma, tra le altre, le collezioni di orologi Prospex, King Seiko, Astron, Presage e 5 Sports ed è noto per aver sviluppato ed applicato tecnologie come Kinetic, Spring Drive, GPS Solare oltre alle preziose lavorazioni dei quadranti, frutto della più alta espressione dell’artigianato giapponese. La produzione comprende orologi automatici e al quarzo, femminili e maschili.