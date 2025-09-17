Il Chronographe 38 GILT: Wyler Vetta celebra la sua eredità con un'iconica lavorazione del quadrante

Il nuovo Chronographe 38 GILT rappresenta un autentico ponte tra il passato e il presente di Wyler Vetta . La Maison riscopre dai suoi archivi la preziosa tecnica di lavorazione dei quadranti "GILT" (dall'inglese arcaico gilded , "dorato"), un tratto distintivo dei suoi cronografi negli anni '40 e '50. Esemplari storici come il Cronografo Ermetico del 1940, con i suoi numeri e loghi dorati su fondo nero lucido, hanno reso questa estetica molto ambita dai collezionisti. Negli anni successivi, la tecnica è stata applicata anche a orologi da tasca e a modelli automatici, consolidando l'eredità di una lavorazione che unisce l'eleganza senza tempo alla perfezione artigianale.

Il nuovo Chronographe 38: design e funzionalità

Il nuovo segnatempo riprende questa tradizione in una veste moderna. La cassa in acciaio satinato da 38 mm offre una vestibilità armoniosa, bilanciando sobrietà formale e un'anima sportiva. Il protagonista assoluto è il quadrante, la cui finitura GILT crea una profondità visiva unica grazie al contrasto tra il nero intenso e gli elementi grafici in oro. La funzionalità è al centro del design: il quadrante presenta un rehaut con scala tachimetrica, utile per calcolare la velocità, e un telemetro per misurare le distanze in base alla velocità del suono. Gli indici e i numeri arabi, posizionati in modo leggibile, si affiancano ai due contatori cronografici simmetrici, che scandiscono minuti e secondi. A ore 6, l'iscrizione "IMPERMEABILE" — un omaggio ai modelli originali degli anni '40 — indica una resistenza all'acqua fino a 100 metri.

Dalla tradizione alla tecnica: cuore e lavorazione

La perfezione estetica del quadrante GILT è il risultato di un processo meticoloso, che richiede lavorazioni sia manuali che tecniche. Dalla levigatura della lastra metallica si passa a un bagno galvanico controllato, che conferisce la caratteristica colorazione nera. Successivamente, un lavaggio selettivo rivela gli elementi dorati, protetti da una vernice speciale e da una seconda cottura in forno. A dare vita all'orologio è il calibro Sellita SW510 BHM, un movimento meccanico a carica manuale. Con una frequenza di 28.800 alternanze/ora, garantisce una riserva di carica di circa 56 ore. La cassa è protetta da un vetro zaffiro bombato antiriflesso, mentre il fondello a vite riporta un'incisione con la dicitura WATERPROOF – GILT DIAL, a testimonianza della sua qualità e della sua ispirazione storica.