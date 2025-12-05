Seiko e Stramilano sottozero: partnership d'eccellenza per la performance invernale

Seiko ha ribadito il suo forte legame con il mondo dello sport e della precisione partecipando in qualità di Sponsor Ufficiale alla Stramilano Sottozero 2025 . La terza edizione di questa corsa invernale ha animato l'area di CityLife, confermandosi un appuntamento imperdibile nel calendario sportivo meneghino e un grande momento di partecipazione collettiva.

L’evento ha richiamato migliaia di atleti, appassionati e intere famiglie, tutti uniti da una mattinata all’insegna del movimento, del benessere e dello spirito di comunità: valori che rispecchiano appieno la filosofia e la tradizione di Seiko.

La precisione Prospex premia i campioni

I vincitori assoluti della gara competitiva (categoria maschile e femminile) hanno ricevuto un premio all'altezza delle loro performance: un orologio della rinomata collezione Prospex, il modello Speedtimer SSC813P1. Questo cronografo solare, che rende omaggio all'iconico segnatempo del 1964, si distingue per la cassa da 39 mm, il vetro zaffiro bombato e il quadrante bianco ad alta leggibilità, incarnando la perfetta fusione tra storia e innovazione.

La visione di SEIKO Italia: “Keep Going Forward”

"Per Seiko il legame con lo sport è naturale: il cronometraggio è parte della nostra storia sin dal 1964. Stramilano Sottozero è stata l’occasione ideale per ribadire quanto crediamo nel valore della performance, della disciplina e dello spirito di comunità. Partecipare a eventi come questo ci permette non solo di portare sul campo la nostra tradizione di precisione, ma anche di sostenere una cultura del benessere e dello stile di vita attivo, incoraggiando le persone a superare i propri limiti con determinazione e passione, proprio come recita il claim di Seiko Prospex, “Keep Going Forward”." — Filippo Nembrini, Managing Director SEIKO Italia

Un format inclusivo per tutti i runner

L’evento ha saputo bilanciare l'agonismo con la partecipazione inclusiva, offrendo due percorsi distinti:

La 10 km FIDAL competitiva , per i professionisti, con partenza alle ore 9:00.

La 10/5 km a passo libero, aperta a tutti, con partenza alle ore 10:30.

Questa combinazione ha permesso a professionisti, gruppi e principianti di vivere lo sport in modo autentico, celebrando insieme l'importanza di un lifestyle dinamico.

Massima visibilità ed engagement

Il brand Seiko ha goduto di un'ampia visibilità lungo tutto il percorso di gara, dal nastro di partenza al portale d'arrivo, passando per transenne, locandine e materiali di comunicazione diffusi nelle settimane precedenti. Quattro bandiere Seiko hanno scandito i chilometri di riferimento, e il brand ha avuto un ruolo centrale anche nella cerimonia di premiazione.

A testimonianza del suo legame storico con il cronometraggio, i tempi ufficiali della gara sono stati scanditi da uno strumento di misurazione logato Seiko, unendo precisione, tecnica e innovazione.

Grande successo ha riscosso anche il concorso dedicato ai partecipanti della corsa non competitiva: uno dei fortunati pacchi gara nascondeva un pettorale dorato, che ha permesso al vincitore di aggiudicarsi lo stesso cronografo Prospex SSC813P1 destinato ai campioni. Inoltre, tutti i runner hanno ricevuto un gift firmato Seiko, un accessorio versatile pensato per lo sport acquatico o le attività in montagna.

Con questa partecipazione, Seiko rinnova il proprio impegno nel sostenere manifestazioni sportive capaci di trasmettere valori autentici, creare connessioni e promuovere una cultura del benessere condivisa. Perché ogni traguardo, grande o piccolo che sia, merita di essere misurato con precisione.