Wyler Vetta sponsor del Modena FC

La scelta di Wyler Vetta affonda le sue radici in una tradizione che lega il brand al calcio fin dagli anni Trenta: nella storica vittoria dell’Italia nella Coppa Rimet del 1934, i calciatori indossavano orologi Wyler Vetta al polso, testimoniando già allora la sinergia tra precisione, eccellenza tecnica e il grande palcoscenico sportivo. Oggi, quel legame è più vivo che mai: con questa sponsorizzazione, il logo Wyler Vetta farà il suo debutto sulle maglie ufficiali del Modena già a partire dalla prossima partita in calendario, in occasione della sfida contro il Pescara del 28 settembre 2025, un evento che sancisce l’inizio di un cammino comune tra stile, sport e ambizione.

“Siamo orgogliosi di accompagnare il Modena FC in questa nuova avventura. Per Wyler Vetta, il tempo non è solo misura ma storia, prestazione e passione: portare il nostro nome sulle maglie gialloblù è un modo per scrivere insieme un inedito racconto che unisce orologeria e sport”, commenta Beppe Ambrosini, Partner e Senior Advisor di Wyler Vetta.

Il Modena FC, con sede a Modena e un’appartenenza storica al tessuto calcistico italiano, milita attualmente in Serie B. Il club ha da poco avviato un grande progetto infrastrutturale: il nuovo centro sportivo gialloblù, denominato Il Nido, sorgerà a Bagazzano di Nonantola, con la posa della prima pietra celebrata nell’aprile 2025. Inoltre, il Modena si distingue per una filosofia di crescita integrata: il programma Canarini Si Cresce cura l’avvio dei giovani nel mondo del calcio anche attraverso iniziative scolastiche, formative e territoriali.

“Accogliamo questa collaborazione con entusiasmo: avere al nostro fianco un brand dalle solide radici italiane come Wyler Vetta rafforza la nostra identità. Il logo che comparirà sulle nostre maglie rappresenta non solo un sostegno concreto, ma anche lo spirito e l’energia di chi vuole crescere e competere con determinazione”, aggiunge Ilaria Mazzeo, AD corporate del Modena FC.

La scelta di Wyler Vetta risponde a ragioni profonde e condivise. Il brand ha costruito parte della sua identità intorno a sportivi e discipline d’élite, intrecciando meccanica, prestazioni e stile in una narrazione che valorizza le imprese individuali e collettive. Sul sito istituzionale, infatti, Wyler Vetta si presenta come il brand che “unisce l’innovazione, l’eleganza, la precisione e l’esperienza meccanica” e recupera l’eredità di idea e visione di Innocente Binda nel marketing, capace di trasformare campagne pubblicitarie in storie d’emozione. La partnership con il Modena FC non è dunque una mera operazione di visibilità, bensì un’estensione coerente del posizionamento del brand in territori dove il tempo, la disciplina e la performance sono protagonisti.

Con questo accordo, Wyler Vetta e Modena FC danno vita a una partnership, un incontro di valori, radici e visione. Lo sport racconta storie di fatica, vittoria e perseveranza; l’orologeria custodisce memoria, precisione e passione. Questo sodalizio intende esprimere identità, ambizione e connessione con le comunità locali e con tutti gli appassionati che vivono il calcio come più di un gioco.