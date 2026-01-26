SEIKO Presage serie Classic "Craftsmanship"

La collezione Presage rappresenta l’incontro tra la raffinatezza artistica giapponese e la maestria orologiera di Seiko. Un patrimonio che prende forma in segnatempo unici, arricchiti da quadranti in lacca Urushi, smalto Shippo e porcellana di Arita, veri capolavori di tecnica e artigianalità Questo nuovo segnatempo si distingue come l’unico modello con cassa tonneau attualmente presente nella collezione Presage. Il suo quadrante in smalto, di straordinaria profondità e luminosità, crea un dialogo raffinato tra una tecnica artistica secolare e l’orologeria contemporanea.

Il quadrante esclusivo dell’orologio è realizzato dal maestro artigiano Mitsuru Yokosawa insieme a Kazunori Uchiyama, che ha perfezionato la propria arte sotto la sua guida. La loro maestria nella lavorazione dello smalto assicura una finitura bianca di assoluta purezza, concepita per mantenere intatte le proprie qualità nel tempo. La realizzazione di un quadrante in smalto richiede estrema precisione esecutiva e capacità di adattamento alle diverse condizioni, regolando anche la composizione dello smalto per compensare variazioni di temperatura e umidità, così da ottenere sempre un risultato perfetto.

I numeri romani e il contatore posizionato a ore 6 traggono ispirazione dal Timekeeper, il primo orologio da tasca di Seiko, presentato nel 1895. I numeri romani evocano un fascino senza tempo e assicurano un’eccellente leggibilità, mentre la minuteria lungo il bordo esterno del quadrante, disegnata per richiamare i binari ferroviari, ne sottolinea il carattere classico. Il candore dello smalto crea un raffinato contrasto con le lancette azzurrate, che ne esaltano ulteriormente l’eleganza. Le estremità delle lancette dei minuti e dei secondi sono leggermente curvate verso il quadrante, per avvicinarle alle marcature e migliorare ulteriormente la leggibilità L’orologio è protetto da un vetro zaffiro a doppia curvatura, che esalta la chiarezza del quadrante e al tempo stesso il design della cassa tonneau. L’elegante bracciale a cinque file presenta maglie dolcemente curve che si adattano comodamente al polso; la seconda e la quarta fila sono lucidate per aggiungere un tocco di raffinata eleganza. Il segnatempo è animato dal Calibro 6R5H, con indicazione delle 24 ore a ore 6 e capace di offrire una riserva di carica di tre giorni, pari a 72 ore.

Il Seiko Presage Classic Series “Craftsmanship” con quadrante in smalto è disponibile da febbraio presso le Boutique Seiko e selezionati rivenditori autorizzati nel mondo e sul sito e-commerce www.seikoboutique.eu/it-it

L’impiego di quadranti in smalto rappresenta uno degli aspetti dell’impegno costante di Seiko nella tutela della cultura orologiera e delle competenze tecniche, al fine di assicurarne la continuità per le generazioni future, in linea con l’Obiettivo 9 dei Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite: “Costruire infrastrutture durature, promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione”