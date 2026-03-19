Mondia Swiss celebra la propria storia orologiera con il modello Supersuisso

Mondia Swiss presenta un segnatempo in edizione limitata di soli 90 pezzi concepito come omaggio a uno dei periodi più fertili e iconici del brand: gli anni ’60 e ’70, stagioni di grande vigore creativo e di riconoscibile successo estetico e tecnico.

Il nuovo modello Supersuisso nasce come ponte tra passato e presente. Un orologio dal carattere dichiaratamente vintage e, per questo, perfettamente allineato al gusto attuale che privilegia proporzioni equilibrate, design autentici e contenuti meccanici di sostanza.

Fulcro della creazione è la cassa coussin leggermente squadrata in acciaio, ispirata allo storico modello Acquaflex, con un diametro di 38 mm, una dimensione fedele alle dimensioni dell’epoca e oggi sempre più apprezzata per la sua versatilità ed eleganza al polso. La lunetta satinata incornicia un raffinato quadrante con finitura soleil verde degradé, che cattura la luce e restituisce profondità cromatica.

Le ore e i minuti sono scanditi da indici geometrici ben evidenti, con doppio indice a ore 12, chiaro richiamo alla tradizione stilistica Mondia. Le lancette di ore e minuti, corpose, sono rivestite in punta da materiale luminescente.

A ore 12 campeggiano il logo Mondia e la dicitura “Supersuisso”, un termine coniato dalla marca verso la fine degli anni ’50 per identificare segnatempo dotati di caratteristiche di eccellenza, espressione della migliore orologeria svizzera di qualità, in un’epoca in cui precisione, affidabilità e manifattura erano valori fondanti.

A ore 6 trova spazio il sotto quadrante dei piccoli secondi, affiancato dalle date 1935 e 2025, rispettivamente anno di fondazione del brand e anno del suo novantesimo anniversario: un dettaglio narrativo che trasforma il quadrante in un manifesto di storia e continuità. Immancabile la dicitura “Swiss Made”, a garanzia di origine e savoir-faire.

La corona zigrinata, studiata per offrire una presa salda e funzionale, è personalizzata con il marchio Mondia Swiss. Il segnatempo è abbinato a un bracciale integrato in acciaio, con maglie a 11 file dal sapore retrò e chiusura butterfly, che rafforza l’identità del modello.

Il nuovo modello Supersuisso è animato da un calibro meccanico a carica manuale Unitas 6325, una scelta coerente con lo spirito del progetto: un movimento affidabile profondamente legato alla tradizione orologiera.

Impermeabile fino a 5 ATM, il Mondia Swiss Supersuisso è pensato per essere indossato quotidianamente, con la consapevolezza di portare al polso un frammento autentico di storia reinterpretata.

Scheda tecnica - Mondia Supersuisso

Cassa acciaio inossidabile 316L, 38 mm

Fondello a vite Corona a pressione

Vetro zaffiro

Quadrante con finitura sunray degradé verde

Bracciale: acciaio inossidabile 316L, chiusura butterfly

Movimento meccanico a carica manuale

Unitas 6325 Impermeabilità 5 ATM