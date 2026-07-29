Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fondazione Polito: il Passaporto Ematico esteso alla memoria di Igor Protti

Così si rende omaggio a un grande campione, scomparso di recente: un esempio, dentro e fuori dal campo
1 min
politoFondazioneprotti
Fondazione Polito: il Passaporto Ematico esteso alla memoria di Igor Protti

La Fondazione Polito comunica che il progetto del Passaporto Ematico sarà esteso anche alla memoria di Igor Protti, con l’autorizzazione e il sostegno della sua famiglia. Igor è sempre stato vicino alle iniziative promosse dalla Fondazione, partecipandovi con sensibilità e convinzione. «Igor nel corso degli anni ha sostenuto con particolare attenzione il progetto del Passaporto Ematico, condividendone i valori e le finalità di prevenzione, tutela della salute e sensibilizzazione - ha dichiarato il presidente della Fondazione di Santa Maria di Castellabate (Salerno), Davide Polito -. La Fondazione Polito desidera così rendere omaggio alla sua memoria e mantenere vivo il suo esempio attraverso un progetto nel quale Igor aveva creduto profondamente. La sua presenza, il suo sostegno e il suo ricordo continueranno ad accompagnare le attività e le iniziative della Fondazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Personaggi e icone

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS