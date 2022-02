Grisport: in arrivo per la primavera la collezione "Eco 3P"

Prodotto. Packaging. Processo. Seguendo i dettami della propria visione “Eco friendly”, Grisport, per la Primavera-Estate 2022, ha ideato le sue prime sneaker “green”. Si chiamano “Eco 3P”, fanno parte della linea “CITY” e possono essere impiegate in qualsiasi ambito della vita di tutti i giorni: dall’andare al lavoro la mattina ad una passeggiata per il centro città.

Primavera è sinonimo di rinascita. Primavera è “uscire” dal grigiore tipico dell’inverno per “abbracciare” colori che portano luce ed allegria nella vita di tutti i giorni. Dall’arancione, alle diverse tonalità di azzurro. È su questo che si è ispirata Grisport per la creazione della “Eco 3P”, una calzatura rispettosa dell’ambiente costituita da materiali riciclati ed ecosostenibili su parte della tomaia esterna, fodera interna, laccio, soletta interna ed inserto suola. Il packaging in cui è contenuta la scarpa è al 100% riciclato e riciclabile con un sistema brevettato automontante per diminuire l’ingombro. Il processo di produzione della stessa, infine, è totalmente green.

La calzatura, che permette di abbinare uno stile “casual” ad uno “sporty chic”, offre massimo comfort sia durante la camminata che in posizione eretta, generando una sensazione di benessere assoluto.