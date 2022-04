PUMA presenta la nuova collezione padel

La nuova PUMA Padel collection include una vasta gamma di opzioni, dai prodotti molto tecnici a quelli più commerciali, per offrire alternative a tutti i tipi di giocatori in un lancio trasversale che occupa tutti i livelli per costruire credibilità ed essere rilevante per la comunità del padel.

Il padel non è solo uno sport. È una cultura. È uno stile di vita di cui PUMA vuole far parte con la sua esperienza, visione e capacità di sviluppo. In PUMA, le cose vanno diversamente. Il brand accelera il gioco con prodotti innovativi, trasforma le sue squadre in eroi e abbatte le barriere tra giocatori e fan. FASTER PADEL è un modo per portare il padel al livello successivo, per invitare tutti a far parte di questa community. Con FASTER PADEL ci si aspetta la vittoria, ma il divertimento è d'obbligo perché il gioco non finisce in campo.

Ecco perché la collezione FASTER PADEL offre un outfit completo, dalle scarpe alle racchette, all'abbigliamento e agli accessori, una linea completa per un gioco completo.

Racket line

PUMA presenta un'ampia collezione di racchette con diversi design, modelli, materiali e colori che si adattano a ogni tipo di giocatore e livello, da quelli professionisti a quelli che stanno appena iniziando in questo sport.

SolarATTACK è il modello di punta della linea; è la racchetta più tecnica ed è rivolta ai professionisti. Questo design è stato costruito con doppi cerchi tubolari in fibra di carbonio per massimizzare la precisione e la potenza dei colpi e ha un telaio in fibra di carbonio molto resistente e flessibile che riduce al minimo le torsioni e le distorsioni dagli impatti più intensi. Il suo nucleo è duro e denso ma flessibile, che offre maggiore sensibilità e precisione. Questa racchetta è disponibile in due modelli: il modello solarATTACK PWR, con una forma a diamante per i giocatori offensivi che cercano più potenza e velocità, e il modello solarATTACK CTR, con una forma rotonda per i giocatori che cercano di controllare meglio i loro colpi.

Per i giocatori avanzati che vogliono migliorare il proprio livello, PUMA presenta la racchetta solarBLINK, un modello versatile con due versioni: per una maggiore potenza o un migliore controllo. Questa racchetta è versatile, agile e veloce.

E per i giocatori di livello intermedio che cercano un equilibrio tra controllo e potenza in ogni colpo, il modello solarCOURT si distingue come l'opzione migliore. Questa racchetta presenta un nucleo con flessibilità media, che la rende più sensibile e consente tiri più precisi. La sua forma ibrida a goccia crea un punto debole tra il centro della racchetta e l'estremità della testa che, grazie alla sua distribuzione uniforme del peso, la rende una delle racchette più equilibrate e adattabili. Per le giocatrici è disponibile una versione di questo modello che ha le stesse caratteristiche ma è più leggera.

E, naturalmente, la collezione include una racchetta versatile per i principianti che hanno bisogno di comfort per il loro colpo, controllo e un gioco più maneggevole. SolarSMASH, costruita con un doppio cerchio tubolare composto per il 30% da fibra di carbonio e il 70% da fibra di vetro e schiuma a bassa densità, offre un eccellente equilibrio tra giocabilità e controllo. La forma rotonda della racchetta, con un bilanciamento medio/basso, massimizza la superficie di gioco e crea uno sweet spot più ampio. Per i giocatori più giovani è disponibile un'altra versione di questo modello che ha le stesse caratteristiche ma che è più leggera e ha un telaio più piccolo.

Footwear

Questa linea inizia con il modello ad alte prestazioni, PUMA solarATTACK, progettato per giocatori professionisti o avanzati. Incorpora l'esclusiva tecnologia WEBCAGE+. Leggera e flessibile, offre una migliore protezione e assicura un maggiore supporto laterale e mediale. Le suole presentano un nuovo motivo scanalato, progettato esclusivamente da PUMA, che offre presa e trazione superiori per rapidi cambi di direzione. L'intersuola è dotata di PROFOAM per una migliore ammortizzazione e rimbalzo. Questo modello è disponibile nella colorway cherry tomato, che è la principale combinazione di colori di tutta la collezione.

Per i giocatori di livello intermedio che vogliono migliorare il proprio livello, il marchio presenta il modello PUMA solarCOURT con un'eccellente stabilità laterale e mediale, schiuma EVA leggera per una migliore ammortizzazione e trasformazione dell'energia e uno strato di supporto nel tallone per un migliore supporto. Questo modello è disponibile in due diversi colori: cherry tomato e yellow alert.

Questa linea di scarpe si completa con un modello ad alte prestazioni ad un prezzo molto competitivo per i giocatori principianti: le PUMA solarSMASH. Questo modello è disponibile sia per adulti che per bambini in tre colori: cherry tomato, yellow alert e deep orchid&porcelain, una combinazione più adatta alle donne. Questo modello, progettato per giocatori dilettanti o principianti, offre strati esterni di supporto per una migliore durata e supporto e incorpora anche il nuovo motivo scanalato esclusivo del marchio sulla suola, fornendo presa e trazione superiori.

Abbigliamento e accessori

PUMA ha sviluppato una linea per uomo e donna che comprende abbigliamento, cappelli, visiere, polsini e calzini che si abbinano perfettamente alle sue calzature e agli zaini. Tutti gli indumenti incorporano la tecnologia DRY CELL brevettata dal marchio.

La collezione uomo prevede un modello di T-shirt in due diversi colori, cherry tomato e yellow alert, realizzata con poliestere riciclato abbinato a inserti in rete per la massima traspirabilità. I pantaloncini della linea uomo sono realizzati in tessuto intrecciato che garantisce il massimo comfort ai giocatori.

Per le donne, una collezione è stata progettata pensando alle loro esigenze specifiche, garantendo traspirabilità e una vestibilità perfetta. La capsule di abbigliamento donna comprende una canotta bianca con dettagli neri, una t-shirt a maniche corte nella combinazione di colori orchid&porcelain, una gonna nera con tasche e pantaloncini incorporati, un vestito nero e pantaloncini neri da indossare con l'abito. La collezione si completa con cappello, visiera, calzini e polsini.

La nuova collezione comprende anche una selezione di accessori: una borsa solarATTACK, con uno scomparto principale, uno per le scarpe e uno laterale imbottito e foderato termicamente per le racchette, e lo zaino solarBLINK Padel, con uno scomparto esterno per le racchette.

La nuova collezione PUMA PADEL 2022 sarà disponibile, a partire dal 4 aprile, nei più importanti multi-brand store, nei PUMA Store e online al sito puma.com.