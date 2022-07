Grisport Cross Evolution: per passeggiate nei boschi o al lago

Secondo “Italia, Paese di Cammini” – un dossier di Terre di mezzo Editore – nel 2021, a scegliere un cammino, sono state 80mila persone. Un numero che è in costante crescita, dettato dal fatto che si è spinti dal provare una nuova esperienza, ma anche dal benessere nel concedersi diversi giorni in mezzo alla Natura.

L’aspetto del benessere è importante e perché non farlo partendo dai propri piedi? Per trascorrere un’estate in montagna, all’insegna del comfort e per affrontare qualsiasi attività Outdoor, Grisport propone gli scarponcini della Linea “Cross Evolution”. Due i colori di punta: antracite, con stringhe color azzurro e blu, con stringhe color nero. La lingua ed il riporto sono realizzati in scamosciato, mentre la tomaia è in sintetico.

Caratterizzati da una suola a doppia intensità - composta da intersuola in poliuretano espanso ultraleggero e battistrada Vibram – gli scarponcini sono dotati di un tallone protettivo anti abrasione “Matrix” con dettaglio colorato e di protezione della punta in materiale poliuretanico graffiato ad alta resistenza e anti abrasione. La tomaia è rinforzata nei punti più esposti a sfregamento e usura grazie ad un nuovo materiale poliuretanico effetto asfalto. La linguetta, sottile e leggermente imbottita, si adatta facilmente al collo del piede evitando punti di pressione, mentre la chiusura con i lacci scorrevole, resistente e morbida favorisce una perfetta vestibilità.