adidas e Rick and Morty insieme per le X SPEEDPORTAL

Con l’aiuto dello scienziato più brillante dell’universo, Rick Sanchez, e di suo nipote, Morty Smith, adidas ha aperto oggi le porte a nuove dimensioni di velocità per i giocatori della Terra, lanciando X SPEEDPORTAL – l’ultima innovazione del suo franchise di calzature X speed. Dopo aver attraversato insieme l’universo in cerca di avventure, Rick e Morty portano la loro scoperta nella nostra realtà con una nuova e originale animazione, che li vede intenti a sperimentare le possibilità della velocità multidimensionale con X SPEEDPORTAL e l’assistenza esperta di Mo Salah e Vivianne Miedema.

Ogni dettaglio di X SPEEDPORTAL è stato progettato per i calciatori più veloci, pur senza rinunciare alla massima comodità, con il fine ultimo di sfruttare la velocità in tutte le dimensioni.

“Se c’è una cosa che contraddistingue il calcio moderno è la velocità di gioco, che aumenta sempre di più: attacchi più veloci, reazioni più rapide e atleti più scattanti. Ma anche il concetto stesso di ‘velocità’ sta cambiando col passare del tempo. In passato il gioco era dominato da sprint lineari alla massima velocità. Nel 2022, la velocità è multidimensionale e comprende la rapidità mentale, il posizionamento, la creazione di spazi e molti altri aspetti”, ha spiegato Franziska Aurnhammer, Senior Product Manager di adidas . Introdotta per la prima volta nel 2020 sulla rivoluzionaria scarpa adidas X GHOSTED, l’innovativa tecnologia adidas SPEEDFRAME è stata aggiornata con una suola leggera progettata per un’incredibile capacità di accelerazione. Il nuovissimo design multidimensionale dei tacchetti permette ai giocatori di muoversi in qualunque direzione.

Ma per gestire tanta velocità, serve ovviamente una scarpa capace di avvolgere al meglio il piede per assicurare stabilità e sostegno. Per questo adidas ha creato un sistema all’avanguardia di stabilità ad alta velocità, che fornisce il massimo delle prestazioni in termini di supporto, calzata e fermezza. La scarpa è dotata di uno stabilizzatore e di un supporto interno, che mantengono il piede ben saldo, permettendo ai giocatori di cambiare rapidamente direzione in tutta libertà e sicurezza.

Infine, la tomaia esterna SPEEDSKIN 2.0 di questo modello top-spec (P+) è leggera e senza lacci per un maggiore comfort e un contatto più diretto con il pallone. Progettato all’insegna della massima comodità per tutti i 90 minuti di gioco, l’innovativo sistema SPEEDSKIN 2.0 sarà disponibile nei modelli senza lacci (P+) e con lacci (P1) e creerà una connessione perfetta tra scarpa e piede.

Franziska Aurnhammer, Senior Product Manager di adidas, ha aggiunto: “Con X SPEEDPORTAL abbiamo soddisfatto le richieste di alcuni dei calciatori più veloci del pianeta in fatto di prestazioni delle calzature. Era chiaro che l’elemento mentale della velocità avesse la stessa importanza della dimensione ?sica: ecco perché era fondamentale creare una scarpa che non solo supportasse movimenti esplosivi, ma permettesse anche ai giocatori di entrare in uno stato di ?usso in cui il movimento è rapido e autonomo. Il risultato è una scarpa che consente ai calciatori più veloci del pianeta di sfruttare al massimo la velocità multidimensionale”.