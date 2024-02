adidas partner della RomaOstia

Nata nel ’74, RomaOstia giunge oggi alla Quarantanovesima Edizione e, con i suoi 21,097 km, è una delle gare più longeve della nostra penisola. Forte di una storia straordinaria, la mezza maratona vede la co-partecipazione di campioni di livello mondiale vincitori di varie World Majors e runner amatoriali, uniti dalla passione per il mondo sportivo.

Fino al 19 febbraio sarà possibile iscriversi sul sito www.romaostia.it. A partire dal 20 febbraio, e fino a esaurimento pettorali, si potrà continuare ad iscriversi donando 5 euro ad una delle ONP (Organizzazioni No Profit) fra Komen Italia Onlus, Policlinico Gemelli, Never Give Up nell’ambito dell’iniziativa collegata al “mese del cuore” che coincide con questo di febbraio.

“Siamo molto onorati di questa partnership con RomaOstia che rappresenta per noi un’ulteriore opportunità per continuare ad essere presenti con la comunità di atleti ma anche con tutti i runner, attraverso prodotti studiati per le differenti esigenze e aspirazioni. La costante attenzione alle esigenze degli atleti ci porta ad essere presenti anche alla mezza maratona RomaOstia con il progetto The Running Lab, un’iniziativa di ampio respiro realizzata in collaborazione con Cisalfa, che ha l’obiettivo di supportare i corridori con consulenze mirate” - dichiara Arnaud Jeangirard, VP Brand South - adidas

The Running Lab, l’iniziativa adidas che mira a portare il running three stripes in giro per lo stivale, coinvolge oltre 30 appuntamenti nel corso dell’anno in altrettante città, offre l’occasione agli appassionati di incontrare consulenti adidas, scoprire come migliorare la propria tecnica, provare le scarpe consigliate, imparare ad ottimizzare l’allenamento tramite coach esperti e partecipare ai workshop.

Nel corso di una storia ricca di tradizione, adidas si è affermata come compagna fidata degli atleti: con una considerazione attenta verso ogni categoria di atleta, il brand si impegna a fornire un sostegno e un comfort su misura, portando avanti l’impegno costante nella ricerca di tecnologie innovative e design all'avanguardia offrendo sempre calzature ed apparel sportivo concepiti per garantire le migliori prestazioni, un’economia di corsa ed un maggiore confort.